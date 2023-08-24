個別國家國家在敘利亞持續加強非法軍事存在　中俄表關注

安理會敘利亞政治問題公開會8月23日舉行，中國常駐聯合國副代表耿爽稱，個別國家在敘利亞境內持續強化非法軍事存在，中方對此深表關切。俄羅斯常駐聯合國副代表波利揚斯基（Dmitry Polyanskiy）則直指，美軍在敘利亞的非法存在是主要的不穩定因素之一，呼籲美軍撤出敘利亞。



根據新華社，耿爽發言時強調，敘利亞主權和領土完整必須得到尊重，中方敦促外國軍隊立即結束在敘利亞境內的非法駐紮和非法軍事行動，立即停止對敘利亞境內自然資源的非法掠奪。

耿爽表示，政治解決是敘利亞問題的根本出路，中方期待阿拉伯國家充分展現團結，為政治解決敘利亞問題提供更多助力，域外國家應當停止一切阻撓干擾和解的言行，為區域國家對話協商營造良好氛圍。

他還說，敘利亞境內反恐形勢依然嚴峻，中方支持敘利亞政府為打擊恐怖主義、維護安全穩定採取必要措施，國際社會應當根據國際法和安理會決議，以零容忍的態度打擊所有恐怖勢力，徹底斬斷其武器、人員和資金來源，並敦促有關方面停止對恐怖勢力的縱容、包庇和政治利用。

波利揚斯基稱：「對敘利亞人的恐怖威脅來自不受該國政府控制的地區。在此，主要的不穩定因素之一仍然是美國在扎耶夫弗拉底以及在敘利亞東南部坦夫定居點周圍的非法軍事存在，那裏正在積極招募和訓練包括伊斯蘭國在內的各種恐怖團伙的戰鬥人員。」

他譴責西方國家 「與恐怖分子勾連，並試圖利用他們達到自己的地緣政治目的」。

波里揚斯基說：「華盛頓旨在維持對敘利亞東北部石油、天然氣和農業資源豐富的廣大地區實際佔領的意圖，以及繼續對大馬士革施加非法制裁的壓力，正導致敘利亞社會經濟局勢進一步惡化，並激活了敘利亞的地下極端主義。」

他補充道：「在這方面，我們支持敘利亞政府提出的撤出非法駐紮在該國領土上的所有軍事人員的合法要求。」