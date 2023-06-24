瓦格納集團為何「兵變」　與俄羅斯軍隊恩怨始於敘利亞

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）與俄羅斯軍方的宿怨是從何而來的，又會造成什麼樣的後果。

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5月20日，俄羅斯瓦格納僱傭軍老闆普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津），站在被佔領的烏克蘭城市巴赫穆特的廢墟中，對他的敵人大發雷霆。

這些人是，俄羅斯國防部長紹伊古和俄羅斯總參謀長格拉西莫夫。

「紹伊古和格拉西莫夫把戰爭變成了個人娛樂，」普里戈任大聲疾呼。「由於他們的突發奇想，比原本應該死亡的人多了五倍。他們將為自己的行為負責，這在俄羅斯被稱為犯罪。」

瓦格納的主人與俄羅斯最高軍事領導層之間不斷升級的衝突，是一個源於敘利亞戰爭，被認為遭遇背叛的故事。

俄羅斯傳兵變：瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）2023年6月24日在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）發表講話。圖為影片截圖。（Reuters）

一

時間回到2018年2月7日晚，受命干預敘利亞的瓦格納部隊，開始對敘利亞代爾祖爾省一個名為哈沙姆的地區進行攻擊，這一地區的油田曾由康科公司經營。

當時的美國國防部長吉姆·馬蒂斯向國會作證說，美國在那裏設有一個小型特種作戰前哨，當受到瓦格納的炮擊時，五角大樓就試圖找俄羅斯國防部長紹伊古。

據馬蒂斯說，莫斯科的答覆說這不是他們的人。

於是馬蒂斯命令殲滅來襲者。幾個小時內，在美國的突擊直升機、無人機、AC-130攻擊機和M142高機動性多管火箭系統打擊下，數百名俄羅斯僱傭兵要不被殺要不成了殘廢。

莫斯科仍然保持沉默，當沒有這回事。

俄羅斯傳僱傭兵組織瓦格納集團兵變：圖為2023年6月24日，來到俄羅斯羅斯托夫州（Rostov）頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的俄南部軍區總部附近街道進行部署的瓦格納集團成員。他在裝甲車上舉起勝利手勢。（Reuters）

二

最近幾週普里戈任和軍方衝突公開的程度，影響了軍事行動。

普里戈任的僱傭軍有數萬人，其中是在監獄裏招募的罪犯。

「看着這場衝突，俄羅斯精英們得出的主要結論是，權力的垂直結構正在解體，」分析家阿巴斯·加利亞莫夫說。「在戰爭時期，保持統一戰線是一個基本任務，無法實現這一點。」

西方官員說，這種爭吵能在多大程度上破壞俄羅斯的穩定，很難估量。

「這個系統很硬，但很脆。你永遠不知道它什麼時候會破裂，」一位美國高級官員說。

瓦格納奪取戰前人口僅有7萬的巴赫穆特，是10個月來俄羅斯的首次實質性的軍事進展。但普里戈任不斷重複說，在同一時期，俄羅斯正規軍在整個烏克蘭南部和東部地區失去的領土要大得多。

隨着俄羅斯軍事命運的起伏，總統的偏好也不斷在對立派別之間切換，那些似乎與他的知己和前餐飲業主普里戈任有恩怨的將軍，在權力體系中此起彼伏。

三

瓦格納最近的成功，又讓普里戈任的地位提升了，一些美國官員甚至懷疑他是否會成為總統繼任者。作為對軍方對手的侮辱，一名剛剛被國防部長紹伊古解僱的副國防部長被普里戈任招到了麾下。

在一段又一段的影片和語音中——有些是以瓦格納死去的士兵的屍體為背景，普里戈任對紹伊古和格拉西莫夫破口大罵和詛咒，指責他們為了解決政治對手而扼殺武器和彈藥的供應。

國防部在一份平淡的聲明中回應說，正在向瓦格納提供其需要的一切。

「他們正在殺害我們的士兵，而快樂的老爺爺認為他做得很好，」61歲的普里戈任在最近一次對67歲的格拉西莫夫的攻擊中說。「我們的國家將怎麼辦，我們的孩子，我們的孫子，俄羅斯的未來將發生什麼，如果事實證明爺爺是一個完全的白痴，我們將如何贏得戰爭？」

雖然紹伊古和格拉西莫夫意識到普里戈任與他們老大的私人關係，沒有在公開場合進行反駁，但俄羅斯議會中的一些退役將軍進行了反擊。

退役中將維克多·索博列夫說，瓦格納是 「一個非法的軍事編制，不清楚它在哪裏註冊，也不清楚它做什麼。」

瓦格納的許多做法確實違反了俄羅斯法律，包括其大肆宣傳的處決逃兵，通常是用刻有頭骨的大錘。

由於戰時俄羅斯對辯論幾乎完全壓制，這場公開鬥爭尤其引人注目。

根據去年年初頒佈的法律，詆毀俄羅斯武裝部隊的行為，即使是在Facebook上點個讚，也通常會被判處長期監禁。

圖為2023年6月24日，部署在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的瓦格納集團（Wagner Group）士兵。（Reuters）

四

這些規則和法律對普里戈任無效。在每天的聲明和影片中，他對俄羅斯軍事戰略的弱點、烏克蘭軍隊的真正實力，以及俄羅斯正規軍的管理不善和懦弱反覆進行抨擊。

這些言論通常不會在國家電視台播出，但會被瓦格納僱傭的社交媒體大V們放大，其中許多人有網上有數十萬的受眾。最近幾週，普里戈任將他的攻擊目標，從軍方高層擴大到他所描述的 「老廣場上的小丑」，這是指總統府的地址。

這種毫無顧忌的嘴炮，普里戈任像是正在勇敢站出來，反對某些想竊取俄羅斯勝利的大叛徒。俄羅斯觀察家和西方官員說，如果沒有總統的同意，這是不可能的。

曾擔任俄羅斯總理，現在流亡中的米哈伊爾·卡西亞諾夫說：「將軍們恨死了普里戈任，他的命運，以及他的存在，完全取決於總統。一旦總統離開，普里戈津就消失了。」

俄羅斯前外交部長安德烈·科濟列夫提醒說，不應該高估普里戈任和正規軍之間的敵意的後果，他指出二戰期間納粹政權也存在類似的分裂，「國防軍的軍官們也討厭黨衛軍，但他們都不顧這種仇恨參加了戰爭，他們的緊張關係是真實的。然而，希特拉的德國一直在抵抗，直到最後一天，都在一起抵抗。」

與此同時，烏克蘭的指揮官們也讚揚了敵人的軍事能力，這似乎是在故意煽動敵意。

烏克蘭軍事總司令瓦列里·扎魯日尼將軍多次稱讚格拉西莫夫的軍事才能。烏克蘭軍事情報負責人基里洛·布達諾夫少將在最近的一次電視採訪中，則對普里戈任大加讚賞。他說：「普里戈任所說的大多是事實。」

他說，瓦格納 「已經顯示出其最大的有效性，而不像俄羅斯軍隊，後者已經顯示出最大的無效性。」

布達諾夫說，紹伊古和格拉西莫夫是在嫉妒的驅使下，試圖剝奪瓦格納的資源。

俄羅斯傳僱傭兵組織瓦格納集團兵變：圖為2023年6月24日，來到俄羅斯羅斯托夫州（Rostov）頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）俄南部軍區總部附近進行部署的瓦格納集團成員。他在街道上巡邏。（Reuters）

五

普里戈任曾是一名罪犯，因搶劫和盜竊在蘇聯監獄裏待了10年，他也來自聖彼得堡的貧困街區。他在蘇聯解體時支持改革，最初在開設一些最時尚的餐館時發現了自己的才華，並在2006年親自為當時來訪的美國總統老布殊等名人客人斟酒。

作為俄羅斯影響力的一個無可否認的工具，瓦格納在2014年俄羅斯佔領烏克蘭東部地區首次行動，但在次年俄羅斯干預敘利亞後，才發展成為一支重要的軍事力量。

普里戈任當時更出名的是一個在線宣傳組織，互聯網研究機構的所有者，根據美國聯邦調查局的說法，這個機構干預了2016年的美國總統選舉。

2018年，美國對他發出了逮捕令。

直到去年8月，普里戈任都堅持否認他與瓦格納有任何關係，2021年甚至因為媒體稱他是這支僱傭軍的所有者，在倫敦起訴了一名英國記者。當然，他說謊了，正如後來承認的那樣，他密切參與了瓦格納在敘利亞的行動，為此花費了大量心血。

跟隨普里戈任的俄羅斯通訊社戰地記者基里爾·羅曼諾夫斯基最近出版了一本回憶錄，他跟隨瓦格納到世界各地，今年1月死於癌症。在其中他描述了普里戈任坐在醉醺醺的亞歷山大·德沃爾尼科夫將軍旁邊，當時的俄羅斯駐敘利亞部隊的指揮官。

在一個山頂上，他們觀察瓦格納在2016年努力從ISIS手中奪回巴爾米拉城的戰鬥。

瓦格納的手下損失慘重，大炮的彈藥已經用完。

「混蛋，至少給我們100發炮彈，」普里戈任對德沃爾尼科夫大喊，據書中記載，這位將軍正在與莫斯科通電話，忙着邀功。

普里戈任本月抱怨說，儘管是瓦格納奪取了巴赫穆特，但俄羅斯國防部後來甚至給莫斯科總部的秘書都頒發了獎章，他手下的戰士卻一根毛都沒有拿到。

俄羅斯軍方高層有很多理由不喜歡瓦格納和這位老闆，因為普里戈任與克里姆林宮直接聯繫。不過得益於高薪和靈活但殘酷的文化，普里戈任的僱傭軍已經佔據了上風，能招募正規軍最好的軍官和士兵。

真正的決裂發生在兩年後，於是就出現了開頭的那一幕。

六

羅曼諾夫斯基的書描述了這場一邊倒的大屠殺可怕細節，瓦格納的人曾得到保證，他們將受到俄羅斯飛機和防空系統的保護。他寫道：「我們簡直是被出賣了，當我們開始進攻時，不知道我們上方唯一的飛機是美國的，而防空部隊的人都躲在女孩的裙子下面。」

普里戈任說，直到2022年2月24日入侵的三週後，他才被要求到烏克蘭幫忙，當時俄羅斯軍隊未能奪取基輔，「特別軍事行動失去了計劃」。

很快，他從非洲飛來的部隊加入烏克蘭東部盧甘斯克省的戰鬥，取得了一系列的突破。

即使瓦格納大幅擴大招募，降低標準，磨人的戰鬥也很快耗盡了志願加入者。普里戈津的解決方案是利用俄羅斯監獄系統的無盡資源，招募暴力犯罪分子，並承諾如果他們在烏克蘭活過六個月，就可以獲得赦免。

在俄羅斯，只有總統可以做到這一點。

隨着俄羅斯去年秋天在烏克蘭南部和東部地區的撤退，普里戈津在巴赫穆特附近的控制區，是俄羅斯軍隊唯一能前進幾步的地方，儘管速度像蝸牛。

普里戈任和車臣領導人卡德羅夫上校（他後下也有一支龐大的私人民兵）聯合起來批評俄羅斯的最高軍事領導。卡德羅夫要求將俄羅斯中央軍區司令亞歷山大·拉平上校降為二等兵，並「用步槍送到前線，用血洗刷他的恥辱」。

「拉姆贊，好孩子，繼續開火，」普里戈任回應道。「所有這些蠢貨都到前線去，不穿鞋，帶着步槍。」

有一段時間，拉平真的被調離了指揮崗位。

去年10月，當謝爾蓋·蘇洛維金將軍被任命負責這場戰爭時，普里戈任和卡德羅夫鼓掌歡迎。

七

蘇洛維金未能取得任何進展，俄羅斯從烏克蘭南部城市赫爾松撤退了，能說得上的成績，就是浪費了無數導彈卻沒有摧毀烏克蘭能源基礎設施。

到了1月，權力的鐘擺再次擺動，格拉西莫夫被任命直接指揮戰爭，並讓蘇洛維金成為他的副手。蘇洛維金不再公開講話，而拉平則從失寵中滿血復活，被提升為俄羅斯陸軍參謀長，他最近歡迎普京前往戰區訪問。

隨着冬季的結束，瓦格納仍然被困在巴赫穆特，缺少訓練和裝備的新兵烏克蘭陣地發起一波又一波自殺式的攻擊。據普里戈任說，瓦格納在那場戰役中總共死了20,000人，其中一半是前囚犯。

據烏克蘭和俄羅斯的指揮官說，俄羅斯整個軍隊當時都遭受着彈藥短缺的困擾，而瓦格納比其他俄羅斯部隊的供應更好。

但普里戈任不斷的要求更多彈藥，變成了公開的戲劇藝術，威脅要撤軍。他的社交媒體媒體帝國加強了叛徒在內部的敘述，#GiveWagnerShells（給瓦格納彈藥）甚至成了一個流行的標籤，瓦格納委託製作的歌曲也 唱響了他對彈藥的要求。

「你在荷蘭的一個溫暖的監獄裏秘密等待香檳嗎？」其中一首歌曲問候了紹伊古，指的是海牙的國際刑事法院。

當巴赫穆特最終淪陷，克里姆林宮在5月21日祝賀瓦格納突擊部隊拿下了廢墟，同時強調了還有正規的俄羅斯部隊 「為他們提供了必要的支持和側翼覆蓋」。

這一天恰好是紹伊古的68歲生日。卡德羅夫發出了一封諂媚的祝賀信，讚揚國防部長的武功。

普里戈任則採用了不同的語氣。他嘲諷地寫道：「你花了大量的時間來發展你的多種才能……很少有人能將高雅的美學家、圖形藝術家、木雕家、獵人、冰球愛好者、關愛他人的父親和岳父的能力結合起來。我希望你能繼續用你快樂的笑容來感化你周圍的人。」

作為禮物，普里戈任送出了羅曼諾夫斯基的書，描述了瓦格納遇到的大屠殺，據五角大樓稱，紹伊古並沒有覺得有什麼不妥。