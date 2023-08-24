普里戈任墜機亡｜十名死者名單曝光　包括瓦格納集團正副手

撰文：張子傑
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曾發動兵變的僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）乘坐的私人飛機8月23日在莫斯科附近墜毀，連同他在內合共10人死亡。當局公布死者名單，當中包括多名瓦格納集團高層。

天空新聞及央視報道，俄羅斯民航局公布失事飛機乘客和機組人員名單，7名乘客分別是普里戈任、瓦格納聯合創辦人烏特金（Dmitry Utkin）、普羅普斯汀（Sergey Propustin）、馬卡良（Evgeniy Makaryan）、托特明（Aleksandr Totmin）、切卡洛夫（Valeriy Chekalov）、馬圖耶夫（Nikolay Matuseev）。

3名機組人員包括機長列夫辛（Aleksei Levshin）、副機長卡里莫夫（Rustam Karimov）及空中服務員拉斯波波娃（Kristina Raspopova）。

報道提到，烏特金是普里戈任的得力助手、亦是瓦格納的指揮官。他曾經隸屬俄羅斯聯邦軍隊總參謀部情報總局（GRU，又稱格魯烏），並兩度派遣到車臣。烏特金有多個納粹紋身，外界指他透過製造恐懼保住權力，以及可能涉及多宗戰爭罪行。

目前未知墜機原因，有親瓦格納集團的社交平台指普里戈任和烏特金明顯已經喪生，亦有消息指該組織的成員已經離開白羅斯。

不過英國智庫皇家國際問題研究所（Chatham House，又稱：漆咸樓）俄羅斯問題專家Keir Giles則認為要審慎處理這宗事件的報道，指出很多人改名普里戈任，以混淆自己真正的行蹤。Giles稱，假如普里戈任之後在非洲公開新片段，大家不應感到意外。

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航班追蹤服務公司AirNav RadarBox表示，該架飛機在莫斯科西北部庫任基諾（Kuzhenkino）一處村莊附近墜毀。涉事飛機為巴西航空工業公司萊格賽 600（Embraer Legacy 600），於下午6 時11分從雷達上消失。根據飛機編號 RA-02795，屬於普里戈任擁有。

據指出，該架編號 RA-02795的飛機，自2019年來一直受到美國制裁。普里戈任過去也曾搭乘這架私人飛機，包括在他政變失敗後不久，這架飛機於6月27日上午從聖彼得堡飛往白羅斯。

航班追蹤數據顯示，在這宗飛機失事不久，第二架與普里戈任有關的私人飛機，也自莫斯科起飛往聖彼得堡，但隨後折返並安全降落。

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