普里戈任墜機亡　俄方證實瓦格納集團指揮官同罹難

俄羅斯民航局週三（23日）證實，一架私人飛機在莫斯科北部特維爾（Tver）地區墜毀，造成10人死亡。曾發動兵變的僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津），以及其得力助手、瓦格納指揮官烏特金（Dmitry Utkin）死亡。有消息指，普里戈任等人剛出席與俄羅斯國防部官員的會議。



隸屬瓦格納的Telegram頻道Grey Zone也證實，普里戈任已經死亡。Grey Zone的發帖中形容，普里戈任是俄羅斯英雄、真正愛國者，是死在「俄羅斯叛徒」手上。「但即使在地獄，他也將是最好的！願榮耀歸於俄羅斯！」

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該架巴西航空工業公司的飛機，當時正在從莫斯科飛往聖彼得堡途中，載有7名乘客和3名機組人員。俄羅斯航空管理局表示，普里戈任的名字列在乘客名單，機上無人生還，當局已就事件展開調查。俄方一度表示，現場已發現8具屍體。其後當局公布所有死者名單，包括普里戈任及烏特金。

航班追蹤服務公司AirNav RadarBox表示，該架飛機在莫斯科西北部庫任基諾（Kuzhenkino）一處村莊附近墜毀。涉事飛機為巴西航空工業公司萊格賽 600（ Embraer Legacy 600），於下午6 時11分從雷達上消失。

網上流傳出事私人飛機墜毁片段及照片，顯示飛機疑似被擊落，墜毁後起火焚毀。

普里戈任本週稍早時間曾發布一段視頻，聲稱自己身在非洲，自政變流產後，其僱傭兵已搬遷到那裡。但目前尚不清楚何時拍攝，也不清楚照片他有否已返回俄羅斯。

航班追蹤數據顯示，在這宗飛機失事不久，第二架與普里戈任有關的私人飛機，也自莫斯科起飛往聖彼得堡，但隨後折返並安全降落。

現年62歲的普里戈任曾為克里姆林宮供應餐食，有「普京廚師」之稱。最近幾年，他在非洲用軍事力量護駕商業活動，賺得盆滿缽滿。在俄烏戰爭爆發前4年裏，普里戈任單是通過在非洲和中東開採油氣、鑽石和黃金等天然資源，賺取2.5億美元收入。到2022年俄烏開戰後，他承認成立了僱傭兵瓦格納集團，並於今年的兵變引起國際關切。