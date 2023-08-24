普里戈任墜機亡｜瓦格納稱領袖遭「叛徒」殺害　陰謀論滿天飛

瓦格納集團（Wagner Group）領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津），以及其得力助手、瓦格納指揮官烏特金（Dmitry Utkin）8月23日乘坐的私人飛機在莫斯科附近墜毀，俄羅斯航空部門指機上10人全部喪生。瓦格納的社交頻道指普里戈任被叛徒下毒手，不過亦有陰謀論指普里戈任當時根本不在飛機上。



普里戈任乘坐的飛機傳出失事的消息後不久，隸屬瓦格納的Telegram頻道Grey Zone亦證實，普里戈任已經喪生。Grey Zone的發帖中形容，普里戈任是俄羅斯英雄、真正愛國者，是死在「俄羅斯叛徒」手上。「但即使在地獄，他也將是最好的！願榮耀歸於俄羅斯！」

俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）指，當局已經發現10名遇難者遺體，救援人員結束搜救工作。

英國智庫皇家國際問題研究所（Chatham House，又稱：漆咸樓）俄羅斯問題專家Keir Giles則認為要審慎處理這宗事件的報道，指普里戈任為了向外界混淆自己真正的行蹤，因此會找來多人改名普里戈任成為替身。

Giles稱，除非證實真正的普里戈任已經喪生，否則大家不應對普里戈任不久之後於非洲公開新片段的情況感到意外。

《紐約時報》亦指出，普里戈任成為「QAnon」（網上陰謀論組織）的討論焦點，有網民聲稱普里戈任故意製造這宗意外，假裝自己身亡。而極右的社交平台上亦有言論指，第一架失事飛機起飛後不久，另一架飛機亦緊接離開莫斯科，他們指普里格津正是乘坐第二架飛機上，惟這些說法至今都無法證實。