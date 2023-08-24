普里戈任墜機亡｜30秒前仍正常飛行　突然急劇下墜

瓦格納集團創始人普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）墮機身亡事件，據飛機追蹤網站FlightRadar24資料顯示，飛機在墮機前30秒表現正常，接着突然發生「戲劇性下降」，直至撞擊地面。



據飛行追蹤網站FlightRadar24顯示，普里戈任搭乘的飛機在當地時間23日下午6點11分，停止傳輸位置數據，這可能是由於受到干擾，飛機在接下來的9分鐘內仍繼續傳輸其他數據。

FlightRadar24稱，根據其他數據，飛機在28000英尺的高度穩定下來，並進行了一些輕微的高度變化。但在下午6點19分，即在高度數據傳輸停止之前，飛機的下降速度接近每分鐘8000英尺，代表飛機出現「戲劇性下降」。

FlightRadar24形容，無論發生了什麼事，都發生得很快：「他們可能一直在與久機搏鬥，但在飛機急降之前，沒有跡象顯示飛機發生問題。」

網上流傳的影片顯示，飛機在空中失去控制，以幾乎機頭朝下的姿勢撞擊地面，機後冒出煙霧。

路透社引述消息指，飛機可能是遭到一枚或多枚地對空飛彈擊中，但目前無法證實這點。機上共載有10人，包括普里戈任全員罹難。俄聯邦航空運輸署表示，已成立專門委員會對空難展開調查，在事故現場搜索飛機「黑盒」。