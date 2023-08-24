福島核廢水｜東電正式開始排放　指氚濃度遠低於國家標準

日本在8月24日下午1時（香港時間中午12時）左右正式開始排放福島核廢水，預計需時三十年才完成。東京電力公司較早時表示，核廢水內的氚濃度遠低於國家標準。



日本放送協會（NHK）報道，東京電力（TEPCO）24日早上會見傳媒時稱，根據分析結果，經處理核廢水的氚濃度為每公升約43至63貝克勒爾（Becquerel; Bq，又譯貝克勒或貝可勒爾，簡稱貝克），遠低於國家標準的6萬貝克勒爾，亦比東電自主定立的標準1500貝克勒爾低得多。

東電指，有關數據確認按照預期進行稀釋，以及沒有氣象條件上的問題，因此根據政府的方針，確認在24日下午1時開始，連續排放7800噸核廢水，預計今年內一共排放3.12萬噸核廢水，相等於30個儲存罐的容量。

而在排放前夕，包括漁業人員在內的福島、宮城、茨城縣居民，23日宣布入稟福島地方法院，控告日本政府和東京電力公司，要求叫停核廢水排放入海。而這宗官司將是日本首宗有關叫停核廢水排海的訴訟。

另外NHK的報道亦提到，東京電力社長小早川智明直接領導的計劃團隊決定加強安全保障、謠言對策和賠償應對體制。該公司亦在今年10月起開始接受漁民名譽受損的賠償申請。

日本政府亦採取措施應對謠言問題，包括要求零售業積極銷售福島縣的水產品，並設立總計800億日元基金，以在水產品交易價格下跌的情況下，為漁民提供支援。當局同時會在國際會議等場合向中國及港府以科學為基礎說明排放計劃，爭取對方的理解。