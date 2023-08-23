福島核廢水｜各國如何看？太平洋島國分歧　俄羅斯促允許鄰國取樣

日本福島核廢水勢在8月24日排海，各國又是怎麼看？除了多次批評計劃的中國，或是未有反對的韓國政府外，太平洋多個島國對計劃立場分歧，俄羅斯外交部發言人23日則表示，日方應允許鄰國在福島核廢水排海地點抽取樣本。



太平洋島國立場分歧

太平洋島國庫克群島（Cook Islands）總理布朗（Mark Brown）23日表示，他相信排海計劃符合國際安全標準，但也談到不是每個太平洋島國領袖都抱持同一看法，太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）可能無法達成集體的立場。

斐濟總理蘭布卡（Sitiveni Rabuka）21日表示，基於國際原子能機構（IAEA）的評估報告，他支持排海計劃。

中國外交部發言人汪文斌2023年3月15日主持例行記者會。（外交部）

中國：日方須承擔歷史責任

中國外交部副部長孫衛東22日召見日本駐華大使垂秀夫，向日方提出嚴正交涉。中國外交部23日稱，中方強烈敦促日方撤銷錯誤決定，如果日方堅持強推排海計劃，中國政府將採取必要措施，堅定維護海洋環境、食品安全和公眾健康。

外交部發言人汪文斌表示「覆水難收，我們不希望2023年8月24日成為海洋環境的災難日。如果日方一意孤行，就必須為此承擔歷史責任。」

俄羅斯：應讓鄰國取樣

據俄衛網23日指，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在電視節目上表示，日本應向其他國家提供在核廢水排海地點抽取樣本的機會。

她指「（日本需要）向感興趣的國家提供所有必要信息，甚至是在排海地點採集環境樣本的可能性。該核電站所屬公司的營運多次被發現與其提供的信息不一致。」

福島核廢水：2023年8月22日，首爾民眾示威抗議日本的福島核廢水排海計劃（Reuters）

韓國：未發現科學問題

韓國政府22日表示，未發現日方計劃存在科學或技術問題，稱會在日本正式啟動福島核廢水排海後加強海洋輻射環境監測，並追加進行核廢水在海洋擴散的模擬實驗。

韓國民間團體則強烈抗議日方的計劃，並出現示威。韓聯社23日報道，在福島核廢水排海後，預計在2011年福島核事故後韓國進口日產水產品驟減的現象恐重演。