印度擬10月禁止出口砂糖　相隔七年來首次

路透社8月23日引述三名印度政府消息人士報道，新德里方面計劃在今年10月開始禁止砂糖出口，是相隔七年來再次採取同類措施，預計可能導致全球食品市場價格進一步上升。



消息人士表示，印度政府的首要目標是滿足當地砂糖的需求，並利用多餘的甘蔗生產乙醇，因此在今年10月開始的季度中，沒有足夠的砂糖出口配額。

印度曾在2016年徵收20%稅，阻止砂糖出口海外。當地去年的砂糖的出口量達1110萬噸，但在今年9月30日結束的季度中，新德里方面則將出口量降至610萬噸。

印度西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）及南部卡納塔卡邦（Karnataka）的砂糖產量佔全國超過一半，惟氣象部門的數據顯示，當地今年雨季的降雨量比平均低最多50%，影響收成，預計全國在2023/24年度的砂糖生產量可能下降3.3%至3170萬噸，並減少2024/25年度的種植計劃。

報道提到，當地的砂糖價格在本週升至近兩年高位，令政府批准商家在8月出售額外20萬噸砂糖。消息人士透露，糧食價格通脹是一大憂慮，而最近的砂糖價格上升，就排除任何出口的可能。

另一名政府消息人士指，當局在過去兩年容許商家出口大量砂糖，但當局有需要確保本地有足夠供應和穩定價格。

有孟買的商人表示，泰國亦預計可能減少出口，而最大生產國巴西將難以單獨填補不足。