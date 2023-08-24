金磚國家邀6國加入　習近平稱新起點新活力　埃塞總理：重大時刻

金磚國家（BRICS）峰會8月24日繼續在南非舉行，宣布邀請6國成為新成員，包括阿根廷、埃及、伊朗、埃塞俄比亞、沙特阿拉伯及阿聯酋。中國國家主席習近平在記者會表示，這次擴員是金磚合作的新起點，將給金磚合作機制注入新活力。埃塞俄比亞總理阿比（Abiy Ahmed）則形容是「重大時刻」。



中國官媒央視新聞24日報道，習近平表示金磚國家都是具有重要影響的國家，對世界和平和發展肩負重要責任，「在本次會晤中，我們圍繞當前國際形勢、金磚國家合作等問題進行了深入交流，達成廣泛共識，發表了峰會宣言，取得了豐碩成果。」

他指五國領導人一致同意邀請沙特、埃及、阿聯酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亞成為金磚大家庭成員，中方對這些國家表示祝賀，對主席國南非和拉馬福薩總統所作努力表示高度讚賞。

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他形容這次擴員是歷史性的，體現金磚國家同發展中國家團結合作的決心，符合國際社會期待，符合新興市場國家和發展中國家共同利益，又指這次擴員也是金磚合作的新起點，將給金磚合作機制注入新活力，進一步壯大世界和平和發展的力量。

埃塞俄比亞總理阿比（Abiy Ahmed）在社交網站X（前稱Twitter）形容這是一個重大時刻，他指埃塞俄比亞希望合作建設一個包容和繁榮的全球秩序。

阿聯酋總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）則在X回應稱，他感謝讓阿聯酋成為金磚國家成員，形容金磚是一個「重要團體」，又指「我們期待繼續致力於合作，促進世界各國和人民的繁榮、尊嚴和利益。」

金磚國家集團由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非五個新興市場國家和發展中國家組成。目前南非是金磚五國輪值主席國。

據南非表示，新成員資格會自2024年1月1日起生效。