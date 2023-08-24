BRICS｜習近平晤埃塞俄比亞總理　稱鼓勵更多華企前往投資

金磚國家（BRICS）領導人峰會8月23日繼續在南非舉行， 中國國家主席習近平當日與埃塞俄比亞總理阿比（Abiy Ahmed Ali）會晤。習近平表示，中方鼓勵更多中國企業赴埃塞投資興業，歡迎埃塞方用好非洲農產品輸華「綠色通道」，擴大兩國經貿合作。



習近平說，中方願同埃塞方一道，推進落實「非洲之角和平發展構想」，為地區和平穩定作出貢獻。

習近平指出，中國是埃塞俄比亞的可靠朋友和真誠夥伴。近年來，兩國保持頻繁高層交往溝通，在共建「一帶一路」、中非合作論壇等框架內合作富有成果。中國正在以高質量發展推進中國式現代化，這將為中埃塞合作帶來新機遇。中方高度重視發展同埃塞的關係，支持埃塞國內和平進程和發展振興，願同埃塞方密切雙邊交往，擴大全面合作，讓兩國友好更加深入人心，推動中埃塞全面戰略合作夥伴關係得到進一步發展。

雙方要密切對接共建「一帶一路」倡議

習近平強調，雙方要繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，密切對接共建「一帶一路」倡議和埃塞俄比亞「2021－2030十年發展規劃」，加快推進亞吉鐵路、綠色發展等合作項目。中方鼓勵更多中國企業赴埃塞投資興業，歡迎埃塞方用好非洲農產品輸華「綠色通道」，擴大兩國經貿合作。中方願同埃塞方一道，推進落實「非洲之角和平發展構想」，為地區和平穩定作出貢獻。

阿比表示，埃塞和中國的友誼十分深厚，兩國關係保持良好發展。衷心感謝中方長期以來給予埃塞大量寶貴支持，得益於中國的幫助和合作，埃塞近年來發生了很大發展變化。埃塞同中國擁有相似經歷，在很多重大問題上立場相同。埃塞高度珍視同中國的友誼，堅定奉行一個中國政策，支持習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，積極參與共建「一帶一路」合作，願學習借鑑中國治國理政經驗，更好實現自身國家發展。埃塞願同中國深化農業、礦業等領域合作，希望加入金磚，密切在多邊機制合作，開闢兩國更加美好的共同未來。