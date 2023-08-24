福島核污水｜中國全面暫停進口日本水產品　岸田文雄：促立即解除

日本福島核污水自8月24日起排海後，中國海關總署同日宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。日本首相岸田文雄24日回應稱，要求中國立即解除對日本水產品的進口禁令。



岸田文雄表示，會邀請中國政府就福島核污水問題參與科學辯論。

日本外相：極其遺憾

日本外相林芳正也在24日回應中方禁令指「極其遺憾，完全無法接受這一並非基於科學根據的措施，已要求立即取消。」

中國海關總署稱，為全面防範日本福島核污染水排海對食品安全造成的放射性污染風險，保護中國消費者健康，確保進口食品安全，依據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《中華人民共和國進出口食品安全管理辦法》有關規定，以及世界貿易組織《實施衛生與植物衛生措施協定》有關規定，海關總署決定自2023年8月24日（含）起全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。

中國海關總署早在7月7日就宣布禁止進口日本福島等10個縣（都）食品，包括福島、千葉、櫪木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉9縣及東京都，並對來自日本其他地區的食品特別是水產品嚴格審核隨附證明文件，實施100%查驗。

據日方統計，去年日本對中國的水產品出口總額逾870億日圓，折合逾43億元人民幣，是各個國家和地區中最多。

福島核污水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施