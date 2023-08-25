福島核污水｜怒斥東電慣性隱瞞　漁民哭了「再也沒人買我們的魚」

福島今年秋天的捕魚季，將從9月1日開始。對於福島漁民來說，此刻原本該是磨刀霍霍的興奮時刻，但他們卻高興不起來。自從2011年遭到海嘯重創以來，今年可能是他們最鬱悶的一年。



福島核污水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施

當日本政府今天（8月24日）啟動福島核污染水排海，靠海吃海的福島人都懵了，「暫且不論健康問題，我們的生計怎麼辦？」

和我們在日劇中常見的漁民一樣，67歲的柴田真次頂著光頭，穿著趕海背帶褲，怒斥著日本政府。「這對漁民來說，就是生死攸關的問題。在他們排水的那一瞬間，我們完蛋了。」

儘管日本官方一再向福島人解釋，稱排到海裏的核污水是經過科學處理、乾淨的，並且給予了十多年的經濟補償，但顯而易見的，福島的海鮮不會再有人買了。

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中國和韓國是受到日本核污水排海最直接影響的兩個鄰國。中國的態度非常明確，內地海關早早禁止了福島等十個縣（都）食品，對來自日本其他地區食品強化監管（編按：中國海關總署24日公告表示，決定自2023年8月24日起全面暫停進口原產地為日本的水產品）。另外，自排海之日起，港澳兩地也啟動針對福島縣、千葉縣、櫪木縣、茨城縣、群馬縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣及東京都共十個都縣區的食品禁令。

韓國的情況比較特別，由於近期韓日關係升溫，尹錫悅政府同意了日本的排海方案，但民間對此事罵聲滔天，環境團體和漁業從業者不停抗議。「這對海洋生態系統和漁民生計造成的潛在災難，後果可能長達幾十年。」有韓國漁民代表悲憤地說道。「我當了一輩子漁夫，我可能不懂物理化學，但我了解大海。」

隱瞞數據，劣跡斑斑

「我們不信任東京電力。」在福島縣大熊市的海邊，遠遠就能看見密密麻麻的巨大藍色、灰色罐子，以非常日式工業美學的畫風排列在一起。這是1100多個儲存核污染水的大型水箱，共存有130多萬噸需要經過處理的核污染水，加起來能灌滿540個奧運會標準的游泳池。

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2011年3月11日，日本東北部海域發生9.0級地震後，特大海嘯襲擊了福島核電站，大量放射性物質洩漏。如今儲存的這些核污染水，是核電站事故後，為防止堆芯熔化，不斷向反應堆注入的冷卻水。在日本政府計劃中，經過多核素去除裝置過濾處理、大量海水稀釋後，這些核污染水水能恢復到「無害」狀態。然後通過一公里長的海底管道，排入太平洋中。

負責此計劃的東京電力前天公佈詳細的排放計劃，第一批7800噸核污染水將在17天內排放完畢，今年預計排放約3.12萬噸，要排完這500多個游泳池的核污染水，需要30年。雖然通過種種手段去除了60多種放射性物質，但排到太平洋中的核污染水仍然含有氚和碳-14等有害元素。日方專家表示，它們的輻射水平非常低，不會影響到人類和海洋：「比我們每年從自然輻射中獲得的劑量低一千多倍。」

另一方面，日本政府一直在爭取福島當地漁民的認可，多次表示只有當漁民同意，他們才會實施這項計劃。為了讓漁民和消費者相信經過處理的水是安全的，東京電力從去年9月開始進行實驗，在普通海水和處理過的核污水中飼養魚類、貝類和海藻，公佈了相關數值表示：「沒有問題，可以放心吃。」

但福島人並不信任他們，因為東京電力在福島可謂劣跡斑斑：2003年被迫關閉福島第一核電站時，就被曝出過篡改數據、隱瞞事故的惡劣問題；311大地震及海嘯後，核電站一號機組爆炸，東京電力又是習慣性隱瞞，導致事故進一步擴大。「核事故後，東電多次篡改、隱瞞數據，欺騙大家，」當地漁民說，「我們根本不可能信任他們。」

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撈上漁獲先測輻射 災後十年都無法振作

本週一，日本首相岸田文雄親自會見了當地漁民代表，為贏得認可做最後的努力。代表們自然繼續反對該計劃，因為他們很清楚，這無關科學數字，只要核污染水被排到了海裡，消費者從此就不會買任何帶有「福島」標籤的產品了。

沒有徵得福島人同意，核污染水排放計劃照舊進行，這讓福島人非常憤怒。柴田真次解釋稱，福島的漁業在311後就受到了毀滅性的打擊，到今年生意只恢復到了災前的20%左右。漁民做的是辛苦生意，他們為了生計必須非常拼命，每天凌晨就要開著十幾米長的拖網漁船從港口出發，運氣好就能捕到十幾條大比目魚。柴田先生希望有一天能把生意傳給兒子和孫子，但如今看來這一切都要泡湯。「政府說它是安全的」，他舉起手裡的比目魚說，「但安全和安心是兩碼事。不會再有人想吃福島的魚了」。

77歲的小名濱港漁民志賀金三郎，同樣有著這樣的擔憂。「他們還是決定繼續排核污水了，在沒有得到我們漁民完全同意的情況下做出了這個決定。」 志賀金三郎說，這讓他氣到「渾身的血都要沸騰了」。他所在的小名濱港距離磐城市15公里，是福島最大的港口。這些年邁的漁民只有在指定的日子才能出海捕魚，黎明開著漁船滿載而歸，但他們不會直接把漁獲拿到市場，而是先測試這些魚的輻射量。

在有些村子裏，負責測試的都是各家各戶的主婦們，因為不信任政府的測試數字，她們經過專業培訓後組成了小分隊，每天緊盯魚的輻射數字，這樣繁瑣的環節已經重複了十多年。這樣做，無非是為了生計。 2011年災難發生前一年，福島沿海漁業的漁獲量價值近7000萬美元，是全球有名的海鮮產地。

到了2018年，這一數字只有1700萬美元。 2022年有所恢復至2600萬美元，但也只是災前的三分之一。更令人絕望的是，在排海決定發布後，不只福島，幾乎整個日本漁業都遭受到了信任危機。

日本漁業受到打擊 進口魚還能不能吃？

在22日排海計劃公佈後，大量漁業從業者和日本民眾來到東京的首相官邸前抗議。鮑魚、扇貝等海產品的價格都出現了暴跌。核污染水還沒有開始排，漁民們已經受到了實際的經濟損失。

核事故已經過去12年了，但直到今日，福島漁民捕到的魚仍會頻繁出現輻射超標的情況，今年甚至發現有平鲉魚超標整整180倍。「他們說排放入海是最好的選擇，怎麼可能？這些遭污染的魚，孩子們要吃10年、20年、30年，生命健康遭到威脅。」 福島民眾接受媒體採訪時抱怨。「不僅是日本，全世界的環境都會遭到威脅。」

中國用鹽是否會受到影響？

在排污入海計劃公佈後，周邊鄰國首當其衝會受到影響。韓國甚至出現了鹽價大漲，國民「舉國囤鹽」的場面。對此，中國鹽業協會會長表示，我們國家有嚴格的食品安全規定，國內的產鹽量也滿足需求，所以不建議效仿韓國民眾囤鹽的做法。

進口海鮮還能不能吃？

其實從2011年福島核災之後，中國已經對日本進出口食品出台了較為嚴格的檢測標準。進口日本部分地區食品、飼料等，要提供日本政府出具的放射性物質檢測合格的證明與原產地證明；各地檢驗檢疫機構要對進口的食品進行放射性物質檢測，合格後方可進口。2012年後，食品中放射性物質監測工作已納入國家食品安全風險監測範疇。民眾通過正規渠道購買的海鮮，基本都符合國家檢測標準。

中國海關總署之前明確表示，為防範受到放射性污染的日本食品輸華，中國海關禁止進口日本福島等十個縣（都）食品，對來自日本其他地區的食品特別是水產品（含食用水生動物）嚴格審核隨附證明文件，持續加強對放射性物質的檢測監測力度。

日本進口化妝品會不會有輻射？

除了食品之外，日本進口的化妝品也是需要關注的對象，如今越來越多化妝品使用海洋原料，有行業人士擔心核污水排放可能會對海藻、魚膠原蛋白等原料產生影響。隨著排污入海，大家的擔憂會不斷升級。目前看來，未來日本進口化妝品是否有被污染風險，還需要實際研究數據來下定論。

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