福島核污水｜一文看各國態度　朝鮮斥罪行　菲律賓稱科學角度檢視

日本福島核污水8月24日開始排海。各國對日方的舉動持不同態度，朝鮮24日批評日本犯反人類罪，菲律賓則稱會從科學角度檢視問題。



以下是各國的回應：

● 朝鮮

朝鮮外務省發言人24日表示，日本向海洋排放含有大量放射性物質的核污染水是破壞地球生態環境、威脅人類生存的反人倫罪行，這一點毋庸置疑。朝方敦促日本立刻停止排放核污水。

發言人指，核污染水排海只是想像就令人毛骨悚然，這不是美國及其追隨勢力做出何種「保證」或「擔保」就能被容忍的事情。

發言人譏諷日本動輒高呼周邊國家「核威脅」、主張「無核世界」的雙重嘴臉。

● 菲律賓

菲律賓外交部24日發聲明指，菲方繼續從科學和基於事實的角度檢視這問題，並會檢視核污水對區內水域的影響。

聲明提及，作為沿海和群島國家，菲律賓將保護和保育海洋環境放在最優先的位置。

菲方稱，政府認可國際原子能機構（IAEA）的專家意見。

福島核污水：2023年8月24日，多名韓國大學生試圖闖入日本駐韓國大使館，抗議日方的排海計劃，他們被警察帶走。（Reuters）

● 韓國

韓國國務總理韓悳洙24日表示，敦促日本在今後30多年的排放過程中，按照向國際社會許下的承諾，遵守科學標準，透明公開資訊。他指全世界專家普遍認為，不必過份擔心海洋食品安全，而韓國會維持對福島海產及食品進口禁令，直到公眾疑慮完全釋除為止。

韓國海洋水產部長官趙承煥24日說，他認為日本決定排放福島核電廠處理水在所難免，韓方只能接受。他指韓國政府從未表明贊成日本核電廠處理水排海的立場。

韓方22日表示，未發現日方計劃存在科學或技術問題，稱會在日本正式啟動福島核污水排海後加強海洋輻射環境監測，並追加進行核污水在海洋擴散的模擬實驗。韓國民間團體則強烈抗議日方的計劃，並出現示威。韓聯社網站23日稱，在福島核污水排海後，預計在2011年福島核事故後韓國進口日產水產品驟減的現象恐重演。

● 中國

中國海關總署24日宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。

中國外交部24日舉行例行記者會，發言人汪文斌批評日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動福島核事故污水排放。他指出，日本福島核污染水處置是重大的核安全問題，具有跨國界影響，絕不是日本一家的私事，日方不應出於一己之私利，給當地民眾乃至世界人民造成二次傷害。中方要求日方停止這錯誤行為。

中國國家原子能機構負責人24日稱，日本政府此舉嚴重損害國際原子能機構權威和公信力，嚴重損害周邊國家人民健康和海洋環境權益，嚴重損害全球核能事業安全與發展利益。中方對此堅決反對和強烈譴責。

中國外交部副部長孫衛東22日召見日本駐華大使垂秀夫，向日方提出嚴正交涉。中國外交部23日稱，中方強烈敦促日方撤銷錯誤決定，如果日方堅持強推排海計劃，中國政府將採取必要措施，堅定維護海洋環境、食品安全和公眾健康。

福島核污水：圖為2023年8月24日，示威者在韓國釜山參加抗議活動，反對日本將福島核污水排海。（Reuters）

● 俄羅斯

俄衛網23日指，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在電視節目上表示，日本應向其他國家提供在核污水排海地點抽取樣本的機會。

她指：「（日本需要）向感興趣的國家提供所有必要訊息，甚至是在排海地點採集環境樣本的可能性。該核電站所屬公司的營運多次被發現與其提供的訊息不一致。」

● 太平洋島國立場分歧

太平洋島國庫克群島（Cook Islands）總理布朗（Mark Brown）23日表示，他相信排海計劃符合國際安全標準，但也談到不是每個太平洋島國領袖都抱持同一看法，太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）可能無法達成集體的立場。

斐濟總理蘭布卡（Sitiveni Rabuka）21日表示，基於國際原子能機構的評估報告，他支持排海計劃。

福島核污水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施