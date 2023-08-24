金磚國家邀加入　沙特稱會作適當決定　埃及：盼提高南方國家聲音

金磚國家（BRICS）峰會8月24日繼續在南非舉行，宣布邀請6國成為新成員，包括阿根廷、埃及、伊朗、埃塞俄比亞、沙特阿拉伯及阿聯酋。沙特稱會作出「適當決定」，埃及則表示期待「提高南方國家的聲音」。



沙特阿拉伯外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）24日則表示，感謝金磚國家的邀請，並稱沙特會在提議的加入日期2024年1月1日前研究細節，作出「適當決定」，他形容金磚國家是加強經濟合作的「有益且重要」途徑。

埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）24日表示，埃及期待「提高南方國家的聲音」，以支持發展中國家的權益，他稱期待與金磚國家協調，實現支持經濟合作的目標。

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中國國家主席習近平24日在記者會表示，這次擴員是金磚合作的新起點，將給金磚合作機制注入新活力。

埃塞俄比亞總理阿比（Abiy Ahmed）則形容是「重大時刻」。

阿聯酋總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）在X回應稱，他感謝讓阿聯酋成為金磚國家成員，形容金磚是一個「重要團體」，又指「我們期待繼續致力於合作，促進世界各國和人民的繁榮、尊嚴和利益。」

金磚國家集團由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非五個新興市場國家和發展中國家組成。目前南非是金磚五國輪值主席國。

據南非表示，新成員資格會自2024年1月1日起生效。