BRICS領導人峰會宣言全文：加強包容性多邊主義　促進彼此增長

金磚國家（BRICS）領導人峰會8月22日至24日在南非約翰內斯堡杉藤會議中心舉行，他們其後發表《金磚國家領導人第15次會晤約翰內斯堡宣言》，全文如下：



一、序言

1.我們，巴西、俄羅斯、印度、中國、南非領導人於2023年8月22日至24日在南非杉藤舉行金磚國家領導人第15次會晤。本次會晤主題是「金磚與非洲：深化夥伴關係，促進彼此增長，實現可持續發展，加強包容性多邊主義」。

2.我們重申對互尊互諒、主權平等、團結民主、開放包容、加深合作、協商一致的金磚精神的承諾。在過去15年金磚國家領導人會晤的基礎上，我們將繼續致力於強化金磚政治安全、經貿財金、人文交流「三輪驅動」的互利合作框架，通過促進和平，構建更具代表性、更加公平的國際秩序，重振和改革多邊體系，推動實現可持續發展和包容性增長，深化金磚戰略夥伴關係，造福五國人民。

二、加強包容性多邊主義

3.我們重申對包容性多邊主義的承諾，堅持國際法，包括作為其不可或缺基石的《聯合國憲章》宗旨和原則，維護聯合國在國際體系中的核心作用，在此體系中，各主權國家合作維護和平與安全，推動可持續發展，促進和保護民主、所有人的人權和基本自由，並基於團結、相互尊重、正義、平等的精神加強合作。

4．我們對採取不符合《聯合國憲章》原則、為發展中國家帶來顯著負面影響的單邊強制措施表示關切。我們重申致力於加強和完善全球治理，推動構建更加靈敏、有效、高效、代表性強、民主、問責的國際和多邊體系。

5．我們呼籲提高新興市場國家和發展中國家在國際組織和多邊機制中的代表性，他們在這些組織和機制中扮演重要角色。我們還呼籲提升新興市場和發展中國家婦女在國際組織不同級別崗位上的作用及佔比。

6.我們重申各國應本着平等相待和相互尊重的原則開展合作，促進和保護人權與基本自由。我們同意繼續以公平、平等的方式同等重視和對待包括發展權在內的各類人權。我們同意在金磚國家及聯合國大會、人權理事會等多邊框架下就共同關心的問題加強合作，認為應以非選擇性、非政治化和建設性方式促進、保護及實現人權，避免雙重標準。我們呼籲尊重民主和人權，強調不僅應在國內治理，也應在全球治理層面得到體現。我們重申致力於促進和保護民主、所有人的人權和基本自由，在互利合作的基礎上構建人類命運共同體。

7.我們支持對聯合國包括其安理會進行全面改革，使之更加民主，更具代表性、效力和效率，增加發展中國家在安理會成員中的代表性，以應對普遍的全球性挑戰。支持非洲、亞洲、拉美的新興和發展中國家，包括巴西、印度、南非，在國際事務中尤其是在聯合國包括其安理會發揮更大作用的正當願望。

8.我們重申支持以世貿組織為核心、以規則為基礎，開放、透明、公平、可預測、包容、平等、非歧視的多邊貿易體制，為包括最不發達國家在內的發展中國家提供特殊與差別待遇。我們強調支持世貿組織第十三屆部長級會議（MC13）取得積極、有意義的成果。我們承諾建設性參與推進世貿組織必要改革，向MC13提交具體成果。我們呼籲在2024年前恢復所有成員均可使用、完整、運轉良好、兩級審理和具有約束力的世貿組織爭端解決機制，並立即遴選新的上訴機構成員。

9.我們呼籲在建立公平的和以市場為導向的農產品貿易體制、消除飢餓、實現糧食安全和改善營養、促進可持續農業和糧食體制以及實施有韌性農業的做法方面取得進展。我們強調有必要根據《農業協議》第20條授權推進農業改革，同時認識到在以糧食安全為目的的公共儲備永久解決方案和包括最不發達國家在內有關發展中國家特殊保障機制各自談判背景下尊重授權的重要性。金磚國家成員還對不符合世貿組織規則、影響農業貿易的貿易限制措施表示關切，這些措施包括制裁在內的單邊非法措施。

10.我們支持構建以份額為基礎、資源充足的國際貨幣基金組織（IMF）為核心的強勁的全球金融安全網。我們呼籲在2023年12月15日之前完成IMF第16輪份額總檢查。相關檢查應回歸IMF份額的首要作用。任何份額調整都應增加新興市場和發展中經濟體（EMDCs）的份額，同時保護最貧窮成員的發言權和代表性。我們呼籲改革布雷頓森林體系機構，包括讓新興市場和發展中國家發揮更大作用，在布雷頓森林體系機構中擔任領導職位等，以反映新興市場和發展中國家在世界經濟中的作用。

三、營造和平與發展的環境

11.我們歡迎2023年6月1日發布的《金磚國家外長正式會晤聯合聲明》，並注意到在2023年7月25日舉行的第十三次金磚國家安全事務高級代表會議。

12.我們對世界諸多地區正在發生的衝突表示關切。我們強調承諾以協調和合作的方式，通過對話和包容性協商和平解決分歧與爭端，支持有利於和平解決危機的一切努力。

13.我們認識到提升婦女在衝突預防與解決、維和、建和、衝突後重建與發展以及可持續和平等和平進程中參與度的重要性。

14.我們強調對多邊主義和聯合國核心作用的承諾，這是維護和平與安全的前提。我們呼籲國際社會支持各國共同努力，實現疫後經濟復甦。我們強調為衝突後國家重建和發展作出貢獻的重要性，呼籲國際社會幫助這些國家實現發展目標。我們強調不應採取任何沒有國際法和《聯合國憲章》依據的強制性措施。

15.我們重申在衝突局勢中應充分尊重國際人道主義法，支持根據聯大第46/182號決議確立的人道、中立、公正和獨立的基本原則提供人道主義援助。

16.我們讚賞聯合國、非洲聯盟、次區域組織，尤其是聯合國安全理事會和非洲聯盟和平與安全理事會，為應對包括維和、建和、衝突後重建和發展等地區挑戰所作持續、共同努力，呼籲國際社會繼續通過對話、談判、協商、調解、斡旋等外交手段提供支持，在相互尊重、相向而行和平衡各方合理訴求的基礎上解決國際爭端和衝突。我們重申，「以非洲方式解決非洲問題」的原則應繼續作為解決衝突的基礎。鑒此，我們支持通過加強非洲國家有關能力，支持非洲大陸的和平努力。我們對蘇丹持續惡化的暴力局勢表示關切。我們敦促各方立即停火止暴，確保向蘇丹人民提供不受阻礙的人道准入。我們對薩赫勒地區尤其是尼日爾局勢表示關切。我們支持利比亞的主權、獨立、領土完整和國家團結，重申支持「利人主導、利人所有」並以聯合國斡旋為主渠道的政治進程。我們強調需要根據聯合國安理會決議，就西撒哈拉問題達成持久和雙方接受的政治解決方案。支持聯合國西撒哈拉全民投票特派團（西撒特派團）履職。

17.我們歡迎中東局勢的積極發展，歡迎金磚國家為支持中東地區發展、安全與穩定所作努力。我們核可2023年4月26日金磚國家中東事務副外長/特使會議聯合聲明。我們歡迎沙特阿拉伯王國和伊朗伊斯蘭共和國恢復外交關係，強調通過對話和外交緩和緊張局勢、管控分歧是在這一具有重要戰略意義的地區實現和平共處的關鍵。我們重申支持也門主權、獨立和領土完整，讚賞有關各方在實現停火和尋求政治解決方案以結束衝突方面發揮的積極作用。我們呼籲各方開展包容性直接談判，支持向也門人民提供人道主義、救濟和發展援助。我們支持一切尊重敘利亞主權和領土完整的、通過談判達成的政治解決方案，支持推動敘利亞危機持久解決。我們歡迎阿拉伯敘利亞共和國重新加入阿拉伯國家聯盟。我們對巴勒斯坦被佔領土上因以色列持續佔領和擴大非法定居點引起的暴力升級導致的嚴峻人道主義局勢深表關切。我們呼籲國際社會支持以包括聯合國安理會和大會的相關決議以及《阿拉伯和平倡議》在內的國際法為基礎的直接談判，推動實現「兩國方案」，從而建立一個完全主權的、獨立的、可實現的巴勒斯坦國。我們讚賞聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）廣泛開展的工作，呼籲國際社會加大對近東救濟工程處行動的支持，緩解巴勒斯坦人民人道主義局勢。

18.我們對海地安全、人道主義、政治和經濟局勢的持續惡化表示嚴重關切。我們認為當前的危機需要海地人主導的解決方案，包括在當地政治力量、機構和社會之間開展全國對話，凝聚共識。我們呼籲國際社會支持海地解散幫派，強化安全形勢，為社會和經濟長期發展奠定基礎的努力。

19.我們憶及在聯合國安理會、聯合國大會等場合就烏克蘭境內及周邊衝突表達的國家立場。我們讚賞地注意到旨在通過對話和外交手段和平解決衝突的相關調解和斡旋建議，包括非洲和平代表團及其提出的和平路徑。

20.我們呼籲加強裁軍和不擴散，包括《禁止細菌（生物）及毒素武器的發展、生產及儲存以及銷毀這類武器的公約》（《禁止生物武器公約》）、《關於禁止發展、生產、儲存和使用化學武器及銷毀此種武器的公約》（《禁止化學武器公約》），認識到維護上述公約完整性和有效性對維護全球穩定及世界和平與安全的作用。我們強調應遵守和加強《禁止生物武器公約》，包括通過一項有法律約束力的、特別是包含高效核查機制的《公約議定書》。我們重申支持確保外空活動的長期可持續性，防止外空軍備競賽和武器化，包括通過談判達成一項具有法律約束力的多邊文件。我們認識到2014年提交裁軍談判會議的「防止在外空放置武器、對外空物體使用或威脅使用武力條約」更新草案的價值。我們強調，透明度和建立信任措施等務實、不具約束力的承諾也可能有助於防止外空軍備競賽。

21.我們重申應根據國際法，通過和平外交手段解決伊朗核問題，強調維護伊朗核問題全面協議和聯合國安理會第2231號決議對國際防擴散以及更廣泛的和平與穩定的重要性，希望有關各方早日恢復全面、有效執行伊朗核問題全面協議。

22.我們強烈譴責一切形式和表現的恐怖主義，不論恐怖主義在何時、何地、由何人實施。我們認識到恐怖主義、助長恐怖主義的極端主義和激進主義導致的威脅。我們決心打擊一切形式和表現的恐怖主義，包括恐怖分子跨境轉移、恐怖融資網絡和為恐怖分子提供庇護。我們重申恐怖主義不應與任何宗教、民族、文明或種族掛鈎。我們重申堅定致力於在尊重國際法，特別是《聯合國憲章》和人權基礎上，為預防和打擊恐怖主義威脅的全球努力作出更大貢獻，強調各國在打擊恐怖主義方面負有首要責任，聯合國應繼續在該領域發揮中心協調作用。我們還強調，國際社會應採取全面、平衡的方式，包括在當前疫情背景下，有效遏制構成嚴重威脅的恐怖主義活動。我們反對在打擊恐怖主義和助長恐怖主義的極端主義方面採取雙重標準。我們呼籲儘快在聯合國框架下完成和通過《全面反恐公約》，並在裁軍談判會議上發起多邊談判，制定遏制化學和生物恐怖主義行為的國際公約。我們歡迎金磚國家反恐工作組及五個分工作組根據《金磚國家反恐戰略》和《金磚國家反恐行動計劃》開展的活動。我們期待進一步深化反恐合作。

23.我們強調信息通信技術對促進增長和發展的巨大潛力，同時認識到其在引發犯罪活動和威脅方面已出現和潛在風險。我們對濫用信息通信技術的犯罪活動水平和日益複雜程度上升表示關切。我們歡迎特設委員會制訂打擊為犯罪目的使用信息通信技術的全面國際公約的持續努力，重申致力於共同及時落實聯合國大會第75/282號決議授權。

24.我們重申致力於促進開放、安全、穩定、可及、和平的信息通信技術環境，強調加強對信息通信技術和互聯網使用的共識與合作的重要性。我們支持聯合國在推動關於信息通信技術安全的建設性對話中發揮領導作用，包括在2021—2025年聯合國開放式工作組框架下就信息通信技術的安全和使用開展的討論，並在此領域制定全球性法律框架。我們呼籲以全面、平衡、客觀的方式處理信息通信技術產品和系統的開發和安全。我們強調建立金磚國家關於確保信息通信技術使用安全的合作法律框架的重要性，認為應通過落實《金磚國家網絡安全務實合作路線圖》以及網絡安全工作組工作，繼續推進金磚國家之間的務實合作。

25.我們重申致力於加強反腐敗國際合作和金磚國家協作，致力於繼續履行相關國際協定，特別是《聯合國反腐敗公約》。我們認識到腐敗不分地域，在任何社會和人道主義事業中都會滋生。我們通過能力建設，包括開展培訓項目、分享當前各自採用的最佳措施，共同為打擊腐敗奠定了堅實基礎。我們將繼續加強這些努力，並增加對腐敗新途徑的了解。我們將通過信息共享網絡和司法協助加強國際合作，打擊非法資金流動，打擊腐敗避風港，支持根據金磚國家國內法律法規調查、起訴和非法資產返還。

四、促進彼此增長

26.我們注意到疫情給人類帶來衝擊和困難，疫後復甦不均衡加劇全球不平等。由於貿易碎片化、持續的通脹高企、全球融資條件趨緊，特別是發達經濟體升息、地緣局勢緊張以及債務脆弱性增加，全球經濟增長動能減弱，經濟前景有所回落。

27.我們鼓勵多邊金融機構和國際組織發揮建設性作用，就經濟政策凝聚全球共識，防止經濟混亂和金融分散的系統性風險。我們呼籲多邊開發銀行繼續落實《二十國集團多邊開發銀行資本充足框架獨立審議報告》中的建議，這些建議應在多邊開發銀行治理框架內自願實施，以提高其貸款能力，同時維護多邊開發銀行的長期金融穩定、良好的債權人評級和優先債權人地位。

28.我們認為多邊合作對降低地緣政治和經濟碎片化帶來的風險、加強共同關心領域的努力至關重要。這些領域包括但不限於貿易、減貧、消除飢餓、可持續發展，包括獲得能源、水和糧食、燃料、化肥，氣候變化減緩與適應、教育、衛生及疫情預防、準備和應對等。

29.我們注意到，一些國家的高債務水平壓縮了其應對當前發展挑戰所需的財政空間。外部衝擊，特別是發達經濟體貨幣政策劇烈收緊所致的溢出效應加劇了這些發展挑戰。利率上升和融資條件收緊加劇了許多國家的債務脆弱性。我們認為，有必要妥善處理國際債務問題，以支持經濟復甦和可持續發展，同時考慮到各國法律和內部程序。在官方雙邊債權人、私人債權人和多邊開發銀行的參與下，根據共同行動和公平負擔的原則，以可預期、有序、及時、協調方式落實二十國集團《債務處理共同框架》是共同應對債務脆弱性問題的重要途徑之一。

30.我們重申由發達國家、新興市場和發展中國家共同組成的二十國集團在國際經濟和金融合作領域繼續發揮首要多邊論壇作用的重要性。通過該機制，主要經濟體共同尋求全球挑戰的應對方案。我們期待印度擔任主席國的二十國集團領導人第十八次峰會在新德里成功舉辦。我們注意到印度、巴西和南非分別於2023年至2025年擔任二十國集團主席國，將為積聚持續變革勢頭提供機遇。我們支持他們在擔任二十國集團主席國期間保持連續性和協作，祝願他們的努力取得圓滿成功。因此，我們致力於採取平衡方式，在2023年印度、2024年巴西和2025年南非擔任主席國期間，繼續放大並將全球南方的聲音進一步納入二十國集團議程。

31.我們認識到，金磚國家攜手應對全球經濟風險挑戰，對實現全球復甦和可持續發展具有重要作用。我們重申致力於加強宏觀經濟政策協調，深化經濟合作，推動實現強勁、可持續、平衡和包容的經濟復甦。我們強調在相關部長級和工作組機制內繼續落實《金磚國家經濟夥伴戰略2025》的重要性。我們將探尋加速落實2030年可持續發展議程的解決方案。

32.我們認識到金磚國家糧食總產量佔世界的三分之一，重申致力於加強金磚國家農業合作，促進五國的可持續農業和農村發展，增強金磚國家和全球糧食安全。我們強調，加強農業投入的穩定可及對確保全球糧食安全具有重要戰略意義。我們重申實施《金磚國家農業合作行動計劃（2021－2024）》的重要性，歡迎《金磚國家糧食安全合作戰略》。我們強調需要有韌性的糧食供應鏈。

33.我們認識到數字經濟在促進全球經濟增長方面的活力。我們還認識到，貿易投資對促進可持續發展、國家和地區工業化、向可持續的消費和生產方式過渡所發揮的積極作用。我們認識到數字時代貿易和投資發展面臨的挑戰，承認金磚各國的數字發展水平不同，需要應對各自面臨的挑戰，包括各類數字鴻溝。我們歡迎成立金磚國家數字經濟工作組。我們重申，開放、高效、穩定、可靠是應對經濟復甦挑戰、促進國際貿易和投資的關鍵。我們鼓勵金磚國家進一步合作，加強供應鏈和支付系統的互聯互通，推進貿易投資流動。我們同意按照《金磚國家服務貿易合作框架》的規定，與金磚國家工商理事會和金磚國家女性工商聯盟加強服務貿易領域的交流合作，推動落實《金磚國家服務貿易合作路線圖》和《金磚國家專業服務貿易合作框架》等相關文件。

34.我們重申支持非盟《2063年議程》，支持非洲通過非洲大陸自貿區投入運行等方式促進一體化的努力。我們強調非洲大陸自貿區將為投資，特別是基礎設施建設方面的投資提供可預測的環境，為助力同非洲大陸夥伴形成合作、貿易和發展的合力提供機遇。我們強調加強金磚國家同非洲之間夥伴關係對解鎖互利的貿易投資增長和基礎設施發展機遇具有重要意義。我們歡迎《婦女和青年貿易議定書》取得的進展，認識到其在促進非洲經濟中婦女青年經濟金融包容性方面的潛力。我們強調工業化、基礎設施建設、糧食安全、促進可持續發展的農業現代化、醫療以及應對氣候變化等對非洲可持續發展的意義重大。

35.我們進一步注意到，非洲大陸仍然處於全球貿易體系的邊緣，可從金磚五國合作中獲益良多。《非洲大陸自由貿易協定》（AfCFTA）和金磚合作為非洲大陸從商品出口國的歷史角色向更高生產力附加值轉變提供了機遇。我們歡迎並支持非盟作為二十國集團成員參加新德里二十國集團峰會。

36.我們致力於加強金磚國家內部合作，加強金磚國家新工業革命夥伴關係，為加快工業發展創造新機遇。我們支持金磚國家內部通過金磚國家工業能力中心（BCIC）、金磚國家新工業革命夥伴關係創新基地、金磚國家初創企業論壇以及與金磚國家其他相關機制的協作，在新技術人力資源開發方面進行合作，開展培訓項目，應對新工業革命挑戰，實現包容性和可持續工業化。我們重申致力於繼續討論與聯合國工發組織合作建立金磚國家工業能力中心，共同支持金磚國家工業4.0技能發展，促進新工業革命夥伴關係並提高生產力。我們期待與聯合國工發組織合作，請金磚國家新工業革命夥伴關係諮詢組與聯合國工發組織協調。

37.我們認識到中小微企業對充分釋放金磚國家經濟潛力的關鍵作用，重申其參與生產網絡和價值鏈的重要性。我們將繼續共同致力於消除各種制約因素，例如缺乏便捷的信息和融資渠道、技能短缺、網絡影響、過度監管負擔及採購相關的限制因素，確保企業更便捷地獲取信息和融資、技術升級和市場連接。我們核可《金磚國家中小微企業合作框架》，該框架將促進金磚國家在展會展覽信息交流等方面的合作，鼓勵中小微企業參與選定的活動，以促進中小微企業間開展可能達成交易的互動和合作。金磚國家成員將促進商務代表團交流，推動中小微企業舉辦具體行業的企業對企業（B2B）會議，以加強金磚國家中小微企業間合作和商業聯盟，並特別關注婦女和青年所有的中小微企業。各成員將提供中小微企業、商業發展機遇以及合作可能性等相關信息，以促進金磚國家中小微企業發展。此外，我們將促進貿易政策、市場情報等信息共享，以提升中小微企業國際貿易參與度。我們將推動企業獲取資源和能力，包括有助於改善中小微企業參與經濟活動和全球價值鏈的技能、知識網絡和技術。我們將就推動金磚國家中小微企業融入全球貿易和價值鏈的舉措和方式交換意見，包括分享如何通過區域一體化支持中小微企業發展的經驗。

38.我們重申致力於促進就業以實現可持續發展，包括開發技能以確保有韌性的復甦，考慮性別問題的就業，以及包括工人權益在內的社會保障政策。我們重申致力於尊重、促進並實現全民體面勞動和社會公正。我們將基於「德班行動呼籲」加大力度有效廢除童工，於2030年前加速實現社會保障全民覆蓋。我們將投資技能開發體系，提升非正規經濟和新就業形態勞動者相關高水平技能可及性，提高經濟、社會、環境可持續和包容性經濟的生產力。我們將探索成立一個落實體面勞動生產力生態體系的金磚平台。

39.我們認識到旅遊業復甦的緊迫性和增加遊客互訪量的重要性，將進一步加強金磚國家綠色旅遊聯盟，採取措施，打造更有韌性、可持續、包容的旅遊業。

40.我們同意加強標準化領域交流與合作，充分發揮標準作用，促進可持續發展。

41.我們同意繼續深化金磚國家在競爭領域合作，為國際經貿合作營造公平競爭的市場環境。

42.我們同意通過金磚國家知識產權合作機制（IPRCM），加強知識產權對話與合作。今年正值知識產權局局長合作十周年之際，我們歡迎其工作計劃與可持續發展目標對接。

43.我們支持加強金磚國家內部統計合作。數據、統計和信息是知情決策和有效決策的基礎。今年是首份《金磚國家聯合統計手冊》和《金磚國家聯合統計摘要》發佈十周年。我們支持繼續發佈《金磚國家聯合統計手冊（2023）》和《金磚國家聯合統計摘要（2023）》，吸引更多用戶使用。

44.我們認識到快速、廉價、透明、安全、包容的支付體系有廣泛益處。我們期待金磚國家支付工作組（BPTF）關於在金磚國家推進《二十國集團完善跨境支付路線圖》有關要素的報告。我們歡迎金磚國家成員分享跨境支付系統互聯互通等支付基礎設施方面的經驗，相信這將進一步加強金磚國家間合作，鼓勵進一步就支付工具開展對話，以促進金磚國家成員與其他發展中國家間的貿易和投資流動。我們強調，鼓勵金磚國家同其貿易夥伴在開展國際貿易和金融交易時使用本幣的重要性。我們還鼓勵加強金磚國家間代理銀行網絡，促進本幣結算。

45.我們責成財長和/或央行行長們研究金磚國家本幣合作、支付工具和平台，於下次領導人會晤前提交報告。

46.我們認識到新開發銀行（NDB）在促進其成員國基礎設施和可持續發展方面的關鍵作用。我們祝賀巴西聯邦共和國前總統迪爾瑪·羅塞夫女士擔任新開發銀行行長，相信她將為新開發銀行有效履行職能作出貢獻。我們期待新開發銀行為可持續發展提供並維持最有效的融資方案，穩步擴員、改善治理、提高運營效率，以實現新開發銀行2022－2026年總體戰略。我們歡迎孟加拉國、埃及和阿拉伯聯合酋長國三個新開發銀行新成員。我們鼓勵新開發銀行根據自身治理機制和成員國優先事項和發展目標，在知識分享過程中發揮積極作用，在經營方針中納入成員國最佳實踐。我們認為新開發銀行是全球多邊開發銀行大家庭的重要成員，因為它是由新興市場國家和發展中國家為新興市場國家和發展中國家創建的機構，具有獨特的地位。

47.我們歡迎去年建立的金磚財金智庫網絡，歡迎使該網絡投入運作的努力。我們將推動各成員國明確並指定牽頭智庫。我們核可南非擔任主席期間制定的金磚財金智庫網絡的《運行指導原則》，該文件為智庫網絡在治理、產出交付和資金方面的運作提供指導。

48.我們認識到基礎設施投資為人類、社會、環境和經濟發展提供支持。我們注意到基礎設施需求不斷增長，對基礎設施規模、創新和可持續性的要求更高。我們強調金磚國家為基礎設施投資持續提供良好機遇。我們進一步認為，利用政府有限的資源撬動私人資本、專業知識和效率，對於彌合金磚國家基礎設施投資缺口至關重要。

49.我們將繼續支持政府和社會資本合作（PPP）及基礎設施工作組分享基礎設施有效開發和交付方面的知識、良好做法和經驗，使各成員國從中受益。在這方面，工作組整理了指導原則，推動基礎設施交付採用務實方式，並在基礎設施建設和交付中使用政府和社會資本合作等混合融資方案。我們期待於今年晚些時候舉行基礎設施投資研討會，與金磚國家政府、投資者和融資方討論如何與私營部門合作，促進在基礎設施交付中使用綠色、轉型和可持續金融。

50.金磚國家應急儲備安排（CRA）仍是緩解未來危機影響的重要機制，是對現有國際金融和貨幣安排的補充，有助於加強全球金融安全網。我們重申致力於不斷加強應急儲備安排，並期待2023年晚些時候圓滿完成第六次演練。我們也支持在修訂《金磚國家應急儲備安排中央銀行間協議》未決技術問題方面取得的進展，核可將「後疫情時代的挑戰」作為2023年金磚國家經濟簡報的擬議主題。

51.我們歡迎在可持續金融、轉型金融、信息安全、金融技術和支付等共同關心的議題上繼續開展合作，並期待在相關工作機制下繼續在這些領域開展工作，包括開展技術研究解決在金融領域氣候數據缺失的問題，支持增強網絡安全、發展金融技術的提議，包括分享該領域的知識及經驗。

五、推動可持續發展

52.我們再次呼籲通過動員必要的執行手段，以平衡全面方式，在經濟、社會和環境三大領域，落實2030年可持續發展議程。我們敦促捐助國履行官方發展援助承諾，根據受援國國家政策目標，推動能力建設和技術轉讓，並向發展中國家提供額外發展資源。由此，我們強調將於2023年9月在紐約舉行的可持續發展峰會和將於2024年9月舉行的未來峰會將為國際社會重申對落實2030年議程承諾帶來重要機遇。

53.我們認識到以綜合、全面的方式落實可持續發展目標的重要性，特別是通過消除貧困和應對氣候變化，同時促進可持續的土地利用和水資源管理、保護生物多樣性、可持續利用其組成部分和生物多樣性，以及公平、公正地分享利用遺傳資源所產生的惠益，包括按照《生物多樣性公約》第1條並根據各國的國情、優先事項和能力，適當獲取遺傳資源。我們還強調技術與創新、國際合作、公私夥伴關係、南南合作的重要意義。

54.我們強調在生物多樣性保護和可持續利用方面開展合作的重要性，如保護技術研發、保護區開發以及打擊野生動物非法貿易。此外，我們將繼續積極參與生物多樣性相關的國際公約，如《生物多樣性公約》及其議定書，推動落實「昆明－蒙特利爾全球生物多樣性框架」（「昆蒙框架」）、《瀕危野生動植物物種國際貿易公約》和《聯合國防治荒漠化公約》，落實《減少土地退化和加強陸地棲息地保護全球倡議》。

55.我們歡迎2022年12月舉行的《生物多樣性公約》第十五次締約方大會（CBD COP-15）歷史性地通過了「昆蒙框架」。因此，我們承諾根據共同但有區別的責任原則以及各自國情、優先事項和能力，努力實現「昆蒙框架」所有全球長期目標和具體行動目標，實現其阻止和扭轉生物多樣性喪失的使命以及人與自然和諧共生的願景。我們敦促發達國家提供充足的執行手段，包括資金、能力建設、技術和科學合作，以及技術獲取和轉讓，以全面落實《生物多樣性公約》。我們還認識到在商業中開展可持續利用生物多樣性合作的潛力，支持當地經濟發展、工業化、就業和可持續商業機會。

56.我們再次強調落實《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）及其《巴黎協定》以及恪守共同但有區別的責任和各自能力原則的重要性，加強低成本氣候技術轉讓能力建設，並為環境可持續項目動員可負擔、充足且及時撥付的新的額外資金。我們同意，有必要捍衛、推動和加強氣候變化的多邊應對，共同推動《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（UNFCCC COP28）取得積極成果。我們認識到，發達國家應增強支持氣候行動的執行手段，包括提供充足、及時、可負擔的氣候融資、技術合作、能力建設和技術轉移。此外，有必要建立全面的資金安排處理氣候變化的損失和損害，包括將《聯合國氣候變化框架公約》第27次締約方大會上同意建立的損失和損害基金投入運作，以使發展中國家受益。

57.我們同意應對氣候變化挑戰，同時按照共同但有區別的責任和各自能力的原則，並根據各國不同的國情，確保向低碳和低排放經濟公正、可負擔和可持續轉型。我們主張在各國確定的發展優先事項的基礎上，實現公正平等和可持續的轉型，呼籲發達國家以身作則，支持發展中國家實現這種過渡。

58.我們強調發達國家應支持發展中國家獲得現有和新興的低排放技術和解決方案，以避免、減少和消除溫室氣體排放，加強適應行動，應對氣候變化。我們強調需要加強低成本技術轉讓，為環境可持續項目動員可負擔、充足、新的和及時撥付的額外資金。

59.我們決心將為今年在杜拜舉行的第28次締約方大會取得成功作出貢獻，重點是推動落實和合作。作為評估落實《巴黎協定》長期目標集體進展、促進《聯合國氣候變化框架公約》下《巴黎協定》多方面氣候行動的主要機制，全球盤點必須有效、並明確氣候變化全球應對的差距，同時為所有國家，特別是發達國家提高雄心奠定基礎。我們呼籲發達國家彌合發展中國家在減緩和適應行動執行手段方面的顯著差距。

60.我們歡迎巴西申辦《聯合國氣候變化框架公約》第30次締約方大會，2025年將是全球應對氣候變化未來的關鍵一年。

61.我們進一步敦促發達國家兌現承諾，包括2020年前每年調動1000億美元資金，延及2025年，以支持發展中國家的氣候行動。此外，2025年前將適應資金在2019年基礎上翻一番對於實施適應行動至關重要。此外，我們期待根據發展中國家需求和優先事項，於2025年前設定一個具有雄心的新的氣候資金集體量化目標。這將需要發達國家提供額外的、贈予性和/或優惠的、及時撥付且足夠的資金支持，平衡推進適應和減緩行動。這包括支持落實國家自主貢獻（NDCs）。

62.我們認識到，需要加強支持實施環境和氣候變化方案的金融機制和投資，加大改革這些金融機制以及多邊開發銀行和國際金融機構的力度。我們呼籲這些機構的股東採取果斷行動，擴大氣候投融資規模，支持與氣候變化相關的可持續發展目標，使其體制安排符合目的。

63.我們反對貿易壁壘，包括某些發達國家以應對氣候變化為藉口設置的貿易壁壘，並重申致力於加強對此類問題的協調。我們強調，為應對氣候變化和生物多樣性喪失而採取的措施必須符合世貿組織規定，不能構成任意或不合理的歧視手段，也不能成為對國際貿易的變相限制，更不能對國際貿易造成不必要障礙。任何此類措施都必須以共同但有區別的責任和各自能力原則為指導，以各國不同的國情為考量依據。我們對任何與世貿組織規則不一致，可能扭曲國際貿易、增加新的貿易壁壘並將應對氣候變化的負擔轉嫁給金磚國家和其他發展中國家的歧視性措施表示關切。

64.我們承諾加緊努力，增強在全球大流行病預防、準備和應對方面的集體能力，加強未來共同抵禦此類大流行病的能力。鑒此，我們認為繼續支持金磚國家疫苗研發中心很重要。我們期待將於2023年9月20日在聯合國大會舉行的大流行病預防、準備和應對高級別會議，並呼籲會議取得動員政治意願和持續領導力的積極成果。

65.我們認識到基本醫療保健對全民醫療保健、醫療系統韌性、衛生危機預防與應對的關鍵基礎性作用。我們相信將於2023年9月在聯合國大會召開的全民健康覆蓋高級別會議將為全民健康覆蓋動員最高政治支持，促進實現聯合國可持續發展目標3（健康福祉）項下全民醫保基礎任務的關鍵步驟。我們重申支持世界衛生組織領導下抗擊結核病的國際倡議，期待積極參與今年9月在紐約舉行的聯合國結核病問題高級別會議，鼓勵會議發出堅定的政治宣示。

66.考慮到金磚各國的國家法律和優先事項，我們承諾根據以往金磚國家衛生部長會議及其成果和金磚國家傳統醫藥高級別論壇，繼續開展傳統醫藥合作。

67.我們注意到，金磚國家在核醫學和放射製藥領域擁有重要經驗和潛力。我們歡迎設立金磚國家核醫學工作組的決定，以擴大該領域合作。

68.我們歡迎南非在2023年全年主辦金磚國家科技創新指導委員會會議，這是管理和確保金磚國家科技創新領域活動成功舉辦的主要協調機制。我們呼籲指導委員會對金磚國家科技創新工作組的主題重點領域和組織框架進行戰略審查，以確保與金磚國家當前的政策重點更好地保持一致。我們讚賞南非舉辦第八屆金磚國家青年科學家論壇並同時組織第六屆金磚國家創新青年獎評獎。我們讚賞金磚國家科技和創新框架計劃成功通過資助大量金磚國家間優秀研究項目，將科學家聯繫起來。我們還讚賞金磚國家科技和創新框架計劃秘書處為推動2024年啟動金磚國家科技和創新旗艦項目徵集相關討論所作努力。我們認可《金磚國家創新合作行動計劃（2021－2024年）》實施進展。我們鼓勵對金磚國家技術轉移中心和金磚國家創新網絡等倡議採取進一步行動。我們還歡迎金磚國家科技創新創業夥伴關係工作組在創新創業領域採取更多行動，例如支持金磚國家孵化培訓和網絡、金磚國家技術轉讓培訓計劃和金磚國家創業論壇。

69.我們祝賀我們的航天機構通過金磚國家衛星星座數據樣本交換，成功落實了《金磚國家遙感衛星星座合作協議》；於2022年11月舉辦首屆金磚國家遙感衛星星座應用論壇；於2023年7月召開金磚國家航天合作聯委會第二次會議，並繼續成功實施金磚國家衛星星座試點項目。我們鼓勵金磚國家航天機構繼續提升遙感衛星數據共享與應用合作水平，為金磚國家經濟社會發展提供數據支撐。

70.我們強調能源可及對實現可持續發展目標的基礎性作用，注意到能源安全面臨的突出風險，同時我們強調金磚國家作為能源產品和服務的主要生產者和消費者，有必要加強合作。我們相信能源安全、可及性和能源轉型都很重要，應加以平衡。我們歡迎在能源轉型供應鏈方面加強合作和投資，注意到全面參與清潔能源全球價值鏈的必要性。我們進一步承諾加強包括關鍵能源基礎設施在內的能源系統韌性，推動清潔能源利用，促進能源科技研究創新。我們將通過激勵能源投資流動來應對能源安全挑戰。我們認同，基於各國的優先事項和國情高效利用所有能源的方式，即包括生物燃料、水電、核能和在零排放和低排放技術和工藝基礎上生產的氫在內的可再生能源及化石能源，這些能源方式對於向靈活、具有韌性和可持續的能源系統公正過渡至關重要。我們認識到化石燃料在支持能源安全和能源轉型方面的作用。我們呼籲金磚五國在技術中立方面開展合作，並進一步敦促採用共同、有效、明確、公平和透明的標準和規則，評估排放量、制定可持續項目的兼容分類標準以及核算碳單位。我們歡迎在金磚國家能源研究合作平台機制下開展聯合研究和技術合作，讚賞舉辦金磚國家青年能源峰會等活動。

71.我們繼續致力於加強金磚國家人口問題合作，因為人口年齡結構變化同時帶來挑戰和機遇，特別是在婦女權利、青年發展、殘疾人權利、就業和勞動世界的未來、城鎮化、移民和老齡化等方面。

72.我們重申金磚國家災害管理合作的重要性。我們強調減少災害風險措施對建設有抗災能力的社區、交流災害管理最佳實踐信息、採取氣候變化適應舉措、整合本土知識系統以及改善對預警系統和抗災基礎設施投資的重要性。我們進一步強調，應通過將減少災害風險納入政府和社區規劃的主流，全面包容減少災害風險。我們鼓勵通過加強國家應急系統能力的聯合活動擴大金磚國家內部合作。

73.我們贊同南非在其擔任金磚國家主席國期間高度重視面向未來的教育和技能培養變革。我們支持促進金磚國家內部學術資格互認的原則，以確保有技能的專業人員、學者和學生的流動，並在遵守適用的國內法前提下，承認在對方國家獲得的學歷。我們歡迎金磚國家教育部長第十次會議提出的具體建議，這些建議重點關注教育與培訓的關鍵領域，如創業精神培養、適應不斷變化世界的技能、失學青年、氣候變化、勞動力市場情報、兒童早期開發及全球大學排名。我們讚賞金磚國家教育合作，包括職業教育合作取得的進展，特別是成立聚焦加強交流對話的金磚國家職業教育合作聯盟，以及金磚國家職業教育合作聯盟章程的提前達成，這有助於推動職業教育務實合作，促進職業教育與產業融合。

74.我們承諾加強金磚國家間技能交流與合作。我們支持教育和職業技術教培領域的數碼化轉型，每個金磚國家都致力於確保國內教育的可及性和公平性，促進高質量教育發展。我們同意探索建立金磚國家數字教育合作機制的機會，開展數字教育政策對話，共享數字教育資源，打造智能教育系統，通過加強金磚國家網絡大學和該領域其他機構間倡議（包括金磚國家大學聯盟）合作，共同推動金磚國家教育數碼化變革，發展可持續教育。我們歡迎金磚國家網絡大學國際理事會考慮金磚國家網絡大學擴員，讓更多金磚國家的大學加入進來。我們強調分享擴大幼兒全面保育和教育可及性最佳做法的重要性，為金磚國家兒童創造更好的人生開端。我們歡迎促進金磚國家內部交流、通過多種學習途徑使學習者掌握適應未來的技能的決定。

六、加深人文交流

75.我們重申金磚國家人文交流對增進相互理解、友誼和合作的重要性。我們讚賞在2023年主席國南非主持下，在包括媒體、文化、教育、體育、藝術、青年、民間社會和學術交流等領域取得的積極進展，認同人文交流對豐富我們的社會和發展我們的經濟具有至關重要作用。

76.我們認識到青年是加速實現可持續發展目標的推動力。青年領導力對於加快以代際團結、國際合作、友誼和社會變革原則為前提的公正轉型至關重要。必須通過培育創業和創新文化促進青年可持續發展。我們重申金磚國家青年峰會作為有意義地參與青年事務平台的重要性，認識到其作為青年參與金磚國家事務協調架構的價值。我們歡迎達成《金磚國家青年理事會框架》。

77.我們讚賞金磚國家工商論壇成功舉行。在金磚國家工商理事會成立十周年之際，我們歡迎理事會重點回顧其業已實現的里程碑以及取得進展的領域。我們進一步歡迎理事會有意跟蹤金磚國家內部貿易流動，明確貿易表現未達預期的領域並提出解決方案。

78.我們認可婦女在經濟發展中扮演的關鍵角色，讚賞金磚國家女性工商聯盟。我們認識到包容的創業精神和婦女對資金的可及性有助於她們參與商業企業、創新和數字經濟。我們歡迎提高女性農民農業生產力，增加獲得土地、技術和市場機會的倡議。

79.在金磚國家學術論壇成立15周年之際，我們認識到其作為金磚國家領軍學者審議和討論當前面臨各類問題的平台所具有的價值。金磚國家智庫理事會也慶祝了其增進金磚國家學術界研究和能力建設合作的十年。

80.金磚國家政黨開展對話在凝聚共識、深化合作方面發揮建設性作用。我們注意到2023年7月成功舉辦的「金磚+」政黨對話會，歡迎其他金磚國家今後繼續舉辦類似活動。

81.我們重申對金磚國家政府簽署和通過的所有文化領域合作文書及協定的承諾，承諾通過金磚國家文化工作組抓緊實施《落實〈金磚國家政府間文化合作協議〉行動計劃（2022－2026年）》。

82.我們承諾確保將文化納入國家發展政策，將其作為實現聯合國2030年可持續發展議程所列目標的推動力和促進器。我們還重申致力於根據世界文化政策與可持續發展會議（MONDIACULT22）決定，將文化和創意經濟作為國際公共產品予以推廣。

83.我們同意支持保護、保存、修復和推廣文化遺產，包括物質文化遺產和非物質文化遺產。我們承諾採取強有力的措施，打擊非法販運文物，鼓勵文化和遺產利益攸關方開展對話，並通過探索技術創新解決方案和推動政策制定，改變文化內容生產、傳播和獲取方式，促進文化和創意部門數碼化。我們重申致力於支持文化企業、博物館和文化機構參與金磚國家主辦的國際展覽和節慶活動，並在組織此類活動時相互協助。

84.我們歡迎2023年南非擔任金磚主席國期間成立體育聯合工作組，搭建金磚體育合作框架。我們期待2023年10月在南非舉辦的金磚國家運動會取得成功。我們承諾為金磚國家提供必要支持，使其能夠按照相關規則參加在本國舉行的國際體育賽事和會議。

85.我們強調所有金磚國家都擁有豐富的傳統體育文化，同意相互支持，在金磚國家間和全世界推廣傳統運動項目和本土運動項目。我們鼓勵我們的體育組織開展各類線上線下交流活動。

86.我們讚賞金磚國家通過金磚國家城鎮化論壇等機制在提高城市韌性方面取得的進展，讚賞金磚國家致力於進一步加強各級政府和社會在落實2030年可持續發展議程和促進可持續發展目標本土化方面的包容性合作。

七、機制建設

87.我們重申基於共同利益和重要優先領域，繼續夯實金磚國家團結合作的重要性，以進一步增強金磚國家戰略夥伴關係。

88.我們滿意地注意到金磚機制建設所取得的進展，強調金磚合作應順應時代變化，做到與時俱進，在共識基礎上確保各領域合作重點更加突出，金磚戰略夥伴關係更加高效、成果更加務實。我們責成協調人繼續定期討論金磚機制建設，包括整合和優化相關合作。

89.我們歡迎其他新興市場國家和發展中國家應金磚主席國南非的邀請，作為「金磚之友」參加金磚國家領導人以下級別的會議，以及在2023年約翰內斯堡金磚國家領導人第十五次會晤期間舉辦的金磚－非洲外圍對話和「金磚+」對話會。

90.我們讚賞全球南方國家加入金磚國家的強烈意願。金磚國家秉持金磚精神，堅持包容性多邊主義，就擴員進程的指導原則、標準和程序達成一致。

91.我們決定邀請阿根廷共和國、阿拉伯埃及共和國、埃塞俄比亞聯邦民主共和國、伊朗伊斯蘭共和國、沙特阿拉伯王國、阿拉伯聯合酋長國從2024年1月1日起成為金磚國家正式成員。

92.我們責成外長們進一步討論金磚夥伴國模式及潛在夥伴國名單，在下次金磚國家領導人會晤前提交報告。

93.巴西、俄羅斯、印度和中國讚賞南非作為2023年金磚國家主席國所做工作，對南非政府和人民主辦金磚國家領導人第十五次會晤致以誠摯謝意。

94.巴西、印度、中國和南非將全力支持俄羅斯擔任2024年金磚國家主席國並在喀山舉辦金磚國家領導人第十六次會晤。