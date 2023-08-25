BRICS｜習近平分別晤坦桑尼亞及納米比亞總統　籲加深合作

金磚國家（BRICS）峰會8月24日繼續在南非舉行，中國國家主席習近平在會議期間分別會見坦桑尼亞總統哈桑（Samia Suluhu Hassan）及納米比亞總統根哥布（Hage Geingob）。



習近平會見哈桑時稱，對方去年11月成功訪華，是中坦關係中的高光時刻，雙方達成的各項共識正在得到積極有效落實，中坦合作一直走在中非合作的前列，坦贊鐵路是兩國人民的共同美好記憶，明年是中坦建交60周年，中方願以共同慶祝建交60周年為契機，同坦方繼續堅定支持彼此核心利益和重大關切，加深戰略合作，在當前國際形勢下，加強中非合作，有利於維護發展中國家的團結和正當發展利益。

當地時間2023年8月24日上午，國家主席習近平在約翰內斯堡出席金磚國家領導人會晤期間會見納米比亞總統根哥布。 （新華社）

習近平會見根哥布時表示，根哥布是中國人民的老朋友，對中國懷有深厚情誼，堅定支持中方在核心利益問題上的立場，在國際事務中主持公道，仗義執言，中方深表讚賞。中方願同納方加強各領域包括清潔能源合作，將鼓勵中國企業赴納投資興業，同納方密切溝通，全面加深兩國關係。

習近平指出，相同的歷史遭遇和奮鬥經歷使中國和非洲心心相印。中國堅持大小國家一律平等、相互尊重。中國共產黨領導中國人民走出了一條具有中國特色的社會主義道路，同時努力推動構建人類命運共同體，通過提出共建「一帶一路」等一系列倡議，讓發展中國家實現共同發展繁榮，為發展中國家爭取更加平等的權利。