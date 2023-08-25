BRICS｜習近平分別晤坦桑尼亞及納米比亞總統 籲加深合作
撰文：蕭通
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金磚國家（BRICS）峰會8月24日繼續在南非舉行，中國國家主席習近平在會議期間分別會見坦桑尼亞總統哈桑（Samia Suluhu Hassan）及納米比亞總統根哥布（Hage Geingob）。
習近平會見哈桑時稱，對方去年11月成功訪華，是中坦關係中的高光時刻，雙方達成的各項共識正在得到積極有效落實，中坦合作一直走在中非合作的前列，坦贊鐵路是兩國人民的共同美好記憶，明年是中坦建交60周年，中方願以共同慶祝建交60周年為契機，同坦方繼續堅定支持彼此核心利益和重大關切，加深戰略合作，在當前國際形勢下，加強中非合作，有利於維護發展中國家的團結和正當發展利益。
習近平會見根哥布時表示，根哥布是中國人民的老朋友，對中國懷有深厚情誼，堅定支持中方在核心利益問題上的立場，在國際事務中主持公道，仗義執言，中方深表讚賞。中方願同納方加強各領域包括清潔能源合作，將鼓勵中國企業赴納投資興業，同納方密切溝通，全面加深兩國關係。
習近平指出，相同的歷史遭遇和奮鬥經歷使中國和非洲心心相印。中國堅持大小國家一律平等、相互尊重。中國共產黨領導中國人民走出了一條具有中國特色的社會主義道路，同時努力推動構建人類命運共同體，通過提出共建「一帶一路」等一系列倡議，讓發展中國家實現共同發展繁榮，為發展中國家爭取更加平等的權利。