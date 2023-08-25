美軍參聯會主席米利：烏軍反攻進展緩慢　或很快會獲得F-16戰機

美軍參謀首長聯席會議主席、陸軍上將米利（Mark Milley）24日表示，烏克蘭可能很快就會獲得F-16戰機，並坦言反攻進展緩慢。但他表示，現在判斷反攻是否失敗還為時過早。與此同時，美國國防部公布，美國10月開始為烏克蘭培訓F-16機師。



預計今年退休的米利受訪時稱，向烏克蘭提供F-16的計劃正向前推進，培訓計劃已經到位，相信烏軍可能很快就會收到戰機。米利又透露，針對烏克蘭要求提供陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），華府仍在考慮。

他表示，烏軍已擁有制導多管火箭系統（Guided Multiple Launch Rocket Systems，GMLRS）的遠程火炮，英國等多國也提供了同類裝備，所以烏方已經擁有了很多火炮，而ATACMS 是個有爭議的話題，仍然在討論之中。

米利坦言，烏蘭的反攻顯然取得了部份成功，但進度比想像緩慢，過程血腥又漫長。由於烏軍還有大量戰鬥力，戰事還沒有結束，「坦白地說，我認為現在判斷它是成功還是失敗，仍然為時過早。」他指出，烏克蘭軍隊正在歐洲各地接受密集訓練，內容是指揮和控制進攻編隊、聯合兵種機動，以及突破複雜的障礙，從而提升其戰力。

米利重申，這場戰事非常血腥、漫長、傷亡慘重，而且要以武力驅逐2、30萬名俄軍，此想法非常困難和具有挑戰性。他強調，應考慮通過政治方案結束戰鬥的可能性。

美國將為烏克蘭培訓F-16機師

另外，美國國防部發言人萊德（Pat Ryder）24日公布，美國10月開始為烏克蘭培訓F-16機師，飛行訓練將在亞利桑那州進行，受訓者下月將先接受英語訓練。他補充說，受訓者下月將先接受英語訓練，預計將有幾名機師，以及幾十名維修人員參加培訓。