普里戈任墜機亡　澤連斯基：與烏克蘭無關

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）負責人普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）8月23日墜機身亡引發諸多揣測，烏克蘭否認與普里戈任的死有任何關係。



俄方證實，普里戈任和他的副手烏特金（Dmitry Utkin）8月23日墜機死亡。

據俄羅斯聯邦緊急情況部，一架私人飛機23日傍晚從莫斯科飛往聖彼得堡（St. Petersburg）途中，在俄西部特維爾州（Tver）庫任基諾村（Kuzhenkino，暫譯）附近墜毀，機上10人全部遇難，其中3人為機組人員。

普里戈任兩個月前發動兵變未遂，如今突然死亡，立刻引發諸多揣測。有人認為，他遭到莫斯科的報復，也有人把矛頭指向烏克蘭。美國總統拜登（Joe Biden）對普里戈任喪命表示「不感意外」。

烏克蘭國際文傳電訊社（Interfax-Ukraine）24日引述烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的話說：「我們與這件事毫無關係。每個人都知道這與誰有關。」

路透社報道，墜機調查員24日在飛機殘骸中進行搜尋，並展開刑事調查。但當局沒有透露出事飛機墜機的原因。

俄羅斯智庫R.Politik創辦人斯坦諾瓦婭（Tatiana Stanovaya）說：「無論飛機墜毀的原因是什麼，所有人都會認為這是一種報應和報復行為，克里姆林宮也不會特別反駁這種觀點。」

本文獲《聯合早報》授權轉載



▼與瓦格納集團有關的照片

+ 5

點擊影片看懂瓦格納兵變及其崛起：