中國促推動俄烏衝突停火止戰　提出4個必須

撰文：洪怡霖
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中國常駐聯合國代表張軍8月24日表示，必須全力推動俄烏衝突停火止戰，全力管控外溢影響。

根據新華社，張軍24日在安理會審議烏克蘭問題時發言說，中方始終強調各國主權、領土完整都應得到維護，《聯合國憲章》宗旨和原則都應得到遵守，各方合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。基於上述立場，中方一直在為實現和平作出努力。他提出以下4點：

必須全力推動停火止戰

國際社會應該為和談創造有利條件，應該避免「拱火澆油」、持續向戰場輸送武器、升級單邊制裁以及任何可能使衝突失控的行動。烏克蘭危機再次證明，奉行冷戰思維、挑動陣營對抗、謀求自身絕對安全的做法行不通，不僅無助於危機的最終解決，還會給地區持續帶來動盪，最終會傷及自身。

必須全力管控外溢影響

主要發達國家要採取負責任的經濟、貿易舉措，保障全球產業鏈供應鏈安全暢通，停止濫施單邊制裁和長臂管轄，不要將經濟政治化、武器化。黑海港口農產品外運一攬子協議不應該輕易放棄。中方期待各方通過對話協商，爭取早日恢復俄羅斯、烏克蘭的糧食化肥出口。

必須全力保障人道援助

衝突延宕導致許多大型基礎設施被毀，數百萬民眾流離失所，人道需求不斷上升。在此情況下，衝突各方必須嚴格遵守國際人道法，避免襲擊平民和民用基礎設施，保障民眾基本生活所需以及生命財產安全。不負責任地轉讓和使用集束彈藥極易引發人道問題，有關各方必須對此慎之又慎。

必須全力防範核安全風險

在核問題上，各方都應保持最大理性克制，遵守《核安全公約》等國際法，真正從自身和全人類前途命運着眼，嚴守核安全底線，遠離核戰爭紅線，共同管控好危機，避免出現人為核事故。

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