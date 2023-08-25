日本周日擬再射火箭　爭成登月第5國

繼印度「月球3號」兩天前成功登月後，日本宣布將在本週末發起新一輪登月任務，成為繼前蘇聯、美國、中國和印度後，第五個實現登月的國家。



彭博社星期五（8月25日）報道，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的現役主力運載火箭H2A計劃在星期天（27日）從日本南部的種子島航天中心起飛，並攜帶一顆先進成像衛星和輕型着陸器，於2024年1月或2月在月球軟着陸。

在過去的一年裏，JAXA經歷了一系列代價高昂的失敗挫折。若此次能成功登月，將為該機構提供急需的推動力，重振受損聲譽。

名古屋大學航空航天工程系教授笠原次郎說：「在移動的天體上着陸是一項極其重要的技術，（日本）必須掌握。雖然其他航天機構已從失敗的嘗試中恢復過來，但如果JAXA再次跌倒，將很難重新站起來。」

笠原說：「日本只有一次機會。」

JAXA的一系列挫折始於2022年10月，小型火箭「埃普西隆」（Epsilon）6號機在升空途中突發故障，JAXA被迫發送摧毀指令信號。

2023年3月初，日本多年研發推出的H3大型運載火箭升空後不久，因二級發動機未能成功點火，JAXA不得不向火箭發出自毀指令，發射宣告失敗。這枚火箭2月17日首次嘗試發射時，也是因為電源系統異常而在發射倒計時結束後未能點火升空，當時JAXA宣布發射「中止」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

