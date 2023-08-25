彭博：雷蒙多訪華或更有助改善中美關係

彭博社分析稱，在拜登（Joe Biden）政府的訪華官員中，即將訪華的美商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）對改善中美關係最具影響力。



報道稱，在過去3個月裏，美國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部部長耶倫（Janet Yellen），以及氣候特使克里（John Kerry）先後訪華，但大多空手而歸。不過，計劃星期天（8月27日）抵達北京的雷蒙多，或在訪華行程中較同僚更有斬獲。

知情人士稱，雷蒙多預計會在訪中期間，宣布成立一個美中出口管制工作小組，以及一個商業問題工作小組。

此外，雷蒙多的訪華之行或有助波音公司恢復向中國交付737 Max客機，如協議成功，將是自2019年接連發生波音客機空難事故後，中國首次重啟合作機制。

雖然美國、日本和韓國兩週前發表聯合協議，承諾在防務、對抗「經濟脅迫」等領域保持合作。但現有跡象顯示，美中雙方都展現出尋求「更具合作關係」的意向。

8月21日，中國總理李強對美國商務代表團說，中美關係和經貿合作雖面臨一些困難，但兩國經濟關係的本質是互利共贏，雙方經濟深度融合，經濟互補性遠大於競爭性。幾個小時後，美國宣布從「未經驗證清單」移除27間中國企業與機構。

另一方面，眼下中國經濟發展趨緩，為了擺脫債務驅動的增長，北京當局將轉向更可持續的經濟發展模式，同時也試圖自主生產高端半導體。

雷蒙多將於8月27日至30日在北京和上海與中國高級官員和美國商界領袖會面，就雙邊經貿問題展開會談。

本文獲《聯合早報》授權轉載

