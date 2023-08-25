Jackson Hole｜鮑威爾將發表講話　內容或轉趨低調兼「無痛苦」？

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）8月25日在傑克遜霍爾（Jackson Hole）全球央行年會發表講話，與一年前的同一場合相比，美國的通脹問題持續緩和，失業率降至3.5%，當地經濟亦避過金融危機，但他今次講話會有甚麼招數？



路透社報道，鮑威爾曾多次在Jackson Hole的講話，包括去年的簡潔談話，重申需要「痛苦」壓抑通脹。一年過去，眼前沒有危機需要應對，亦沒有重塑外界期望的必要，因此分析師及前聯儲局官員都估計，鮑威爾今次或只重複近期央行會議的重點，強調聯儲局的首要工作是確保通脹可以受到控制。

報道提到，鮑威爾可以利用今次講話，描述聯儲局下階段討論政策的想法，包括目前的高息率仍需維持多久，或是按照會議主題，就通脹性質、「反通脹」如何持續、利率架構是否已經改變等問題發表意見。

聯儲局曾在6月表示，今年內可能再加息0.25厘，而外界則估計對方明年開始減息。聯儲貨幣事務部門前主管英格利希（William English）認為，鮑威爾目前應無法提供任何有意義的指引，所以他大可以因應未來六個月至一年的經濟發展，談及聯儲局政策。

聯儲局前副主席科恩（Donald Kohn）亦指出，鮑威爾可以無需談及當前情況，而是關於有結構上的改變，影響利率上升或加快通脹壓力；又或者會否容許失業率降至新低等。