鮑威爾重申需加息遏通脹　今年內再加兩次適當

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）6月22日出席參議院銀行委員會聽證會時重申，今年可望再度加息。他指出，解決通脹問題仍有很長的路要走，如果經濟表現與預期一致，今年再次加息是適當的，且可能需要再加兩次，但需要參考更多經濟數據。



鮑威爾連續第二日出席國會聽證會，發表半年度貨幣政策報告。他表示，將通脹率回落到2%，對支持美國經濟長期健康至關重要。工薪階級家庭是高通膨最直接、最迅速的受害者，為了這些人和所有其他人的利益，聯儲局致力於控制通脹。聯邦公開市場委員會（FOMC）絕大多數成員認為已經接近目標，但還需要再做一點工作。

他表示，聯儲局盡力避免過度加息，但不認為短期內有減息可能，只有在確信通脹正在走低後，才會開始減息。聯儲局預計美國經濟將維持溫和增長，勞動力市場將趨於冷卻，失業率會有所升高，工資邁向可持續的水平。

鮑威爾又稱，聯儲局對矽谷銀行的監管不夠有力，會在事件中汲取教訓，致力加強監管中型銀行，並將針對大型銀行提高銀行資本要求。

聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）同日表示，她支持聯邦公開市場委員會（FOMC）上週維持利率不變的決定，但認為有必要進一步提高利率，以便將通脹逐步降至目標水平。