民調：特朗普黨內支持率超過五成　選民對其他候選人持較開放態度

根據路透社／易普索（Reuters/Ipsos）的民調結果，日前到佐治亞州監獄自首、拍了嫌犯大頭照的美國前總統特朗普（Donald Trump），在共和黨總統初選的支持率現已超過五成。



但在共和黨初選舉行了首場辯論後，每10名共和黨人中約有四人說，他們現在對於支持美國前聯合國大使黑利（Nikki Haley）或企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），持較開放的態度。

路透社報導，這項進行至星期五（8月25日）的民調顯示，特朗普的支持率達到52%，遠超過黨內其他對手，排第二的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）的支持率僅13%，與特朗普相差了將近40個百分點。

調查發現，關注共和黨星期三（23日）首場辯論的受訪者中，有一半對德桑蒂斯成為共和黨的總統候選人持較開放態度，這對希望通過這場辯論提升德桑蒂斯形象的競選團隊來說是好消息。

但調查也顯示德桑蒂斯的支持率未有突破，而特朗普的支持率升至52%，略高於他在8月初路透社／益普索民調獲得的47%。

儘管如此，約一半的共和黨受訪者說，根據星期三的初選辯論，他們現在較可能支持德桑蒂斯。另外，約十分之四的共和黨人說，他們較可能支持拉馬斯瓦米或黑利。

然而，許多共和黨人對拉馬斯瓦米和黑利的熱情依然不夠高。只有5%的共和黨人稱全力支持拉馬斯瓦米，只有4%全力支持黑利，與辯論前的比例類似。

美國前副總統彭斯（Mike Pence）的支持率為6%，但只有五分之一關注辯論的共和黨人說，他們現在更願意支持他。

特朗普沒有出席星期三的共和黨初選首場辯論，他在這場辯論舉行前說，考慮到自己在民調中佔有巨大的領先優勢，參加辯論對他來說並沒有任何政治好處。

包括特朗普在內的19人被控試圖推翻佐治亞州在美國2020年總統大選的投票結果，特朗普星期四（24日）到佐治亞州富爾頓縣監獄自首，以20萬美元（約27萬新元）交保候審。

這是特朗普近五個月來面對的第四次刑事提控。

本文獲《聯合早報》授權轉載

