特朗普擠身美國監獄大頭照「名人堂」　這些明星也拍過經典大頭相

美國前總統特朗普（Donald Trump）因涉企圖推翻2020年總統大選結果，在佐治亞州被控13宗罪。他8月24日晚投案時被拍下檔案照，成為首名獲得如此待遇的前總統。多名名人曾在美國留下獄中經典檔案照，包括英國影星曉格蘭特（Hugh Grant）、樂壇天王米高積遜（Michael Jackson）等。



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特朗普2023年8月24日拍攝監獄「大頭照」（Fulton County Sheriff's Office via Reuters）

曉格蘭特 Hugh Grant

這位英國知名影星1995年因在美國召妓，在車上與性工作者一同被捕，罪名是參與「猥褻行為」，最終罰款1000美元及強制學習關於愛滋病的課程。事件當時嚴重打擊他的形象，多年後他受訪承認案發時飲了很多酒。

曉格蘭特（Hugh Grant）1995年拍下的監獄「大頭照」（Los Angeles County Sheriff's Department）

米高積遜Michael Jackson

流行天王米高積遜（Michael Jackson）2003年被控性侵一名19歲男童，在聖巴巴拉（Santa Barbara）警局拍下「大頭相」。警方發現米高積遜可能遭到案中男童的父親勒索，以及其母聲稱他從未接觸過男童後，2005年撤銷所有指控，宣布無罪。

米高積遜（Michael Jackson）2003年被控性侵，在聖巴巴拉警局拍下檔案照。（聖巴巴拉警局）

大衛寶兒David Bowie

搖滾巨星大衛寶兒（David Bowie）1976年在紐約舉行演唱會，回到酒店後因吸食大麻被捕，因而在羅徹斯特（Rochester）警局留低「倩影」。他在法院為自己作無罪辯護，之後離開美國，指控亦在隨後撤回。

大衛寶兒（David Bowie）1976年在紐約州舉行演唱會期間，因吸食大麻被捕，因而在羅徹斯特（Rochester）警局留下檔案照。（羅徹斯特警局）

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Paris Hilton

美國女星Paris Hilton曾多次捲入案件，包括2010年在拉斯維加斯因持有可卡因而被捕，她最終罰款2000美元及被判須完成200小時的社會服務。

美國女星Paris Hilton於2010年在美國獄中拍下的「大頭照」（Las Vegas police）

珍芳達Jane Fonda

奧斯卡影后珍芳達（Jane Fonda）1970年在加拿大反越戰活動上發表演說並返抵美國後，在克利夫蘭機場被捕。海關發現她的袋中藏有數樽維他命後，指控她走私毒品，直至檢查過每顆藥丸之後，才撤回指控。她在2023年表示，海關此舉是履行白宮命令。

奧斯卡影后珍芳達（Jane Fonda）1970年因攜有維他命藥物，被指走私毒品被捕，在克利夫蘭監獄拍下檔案照。（克利夫蘭監獄）

貓王Elvis Presley

值得一提的是，巨星「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）1970年在科羅拉多州丹佛市（Denver）警察局獲頒榮譽勳章時，亦受邀拍攝檔案照。他欣然同意建議，因此在未被指控之下，遺下一張珍貴的「大頭照」。