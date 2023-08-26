泰國新內閣名單料下週出爐　首相賽塔或兼任財長

泰國新首相出爐後，各方焦點轉向新內閣陣容。消息稱，以為泰黨為首的11黨執政聯盟仍在「討價還價」階段，首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）或將兼任財長一職。



《曼谷郵報》引述消息人士說，為泰黨希望掌管財政部、內政部、衛生部和交通部等關鍵部門，且特別希望通過掌控內政部，鞏固為泰黨基本盤，贏回因該黨與前政敵合作感到不滿的支持者的信心。

不過，泰自豪黨據稱也在爭取內政部長一職。消息還稱，為泰黨或將把人力部長一職讓給泰自豪黨作為「安慰獎」，其黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）則會擔任副首相。

上任第一要務是重振經濟

重振泰國經濟是新首相賽塔的當務之急。路透社星期五（8月25日）引述兩名為泰黨資深官員稱，賽塔預計會兼任財政部長，以更有效地推出刺激國家經濟的計劃。

另有分析認為，前首相他信（Thaksin Shinawatra）的幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra，又譯佩通坦）、前英祿政府副首相兼財長吉滴叻，以及幾名頂級銀行家，都有可能是財長人選。

泰京銀行策略師潘恩說：「若新任財長能對新的經濟政策，尤其是經濟刺激措施提出明確的看法和時間表，將對市場帶來相當正面的影響。」

完整內閣名單料下週出爐

賽塔星期五說，內閣陣容將在未來幾天內敲定，並透露為泰黨已決定各部長人選。根據政黨聯盟定下的協議，為泰黨在新內閣中將分得8個部長和9個副部長職位。

當被問起新內閣是否能在9月底之前開工時，賽塔回應說，希望能更早上崗，「因為有很多緊急事務要處理」。

據消息人士透露，為泰黨黨魁崇南（Chonlanan Srikaew）有望出任衛生部長、副黨魁朱拉蓬將擔任外長，黨秘書長巴社則相中數碼經濟和社會部長職位。

至於防長一職，預計將落入與看守首相巴育關係密切的前國安委員會秘書長納塔蓬手中。

消息還稱，公民力量黨黨魁巴維的胞弟、前國家警察首長巴差拉瓦（Patcharawat Wongsuwon）預計將擔任副首相兼自然資源與環境部部長；該黨秘書長塔瑪納則會拿下農業與合作社部長職務。

聯盟其他小黨料也能分一杯羹。泰國發展黨（Chartthaipattana）黨魁瓦拉武或將受委為商務部長；能源部長則可能由泰國人團結建國黨黨魁皮拉潘出任。

為泰黨預計下星期就能提呈完整的內閣名單給王室，尋求泰王御准。

本文獲《聯合早報》授權轉載

