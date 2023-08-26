彭博：波音擬恢復向中國南方航空交付737 Max客機

知情人士透露，波音公司正準備向中國交付737 Max客機，這將是自2019年波音客機接連發生空難事故後，波音首次向中國交付這一機種。



據彭博社星期六（8月26日）引述知情人士報道，中國最大的航空公司南方航空準備從波音接收737 Max，最初的交付預計將在幾週內進行。

知情人士透露，波音公司本月已將兩架原先為中國的航空公司建造的單通道飛機737 Max移出了倉庫，準備進行交付。

報道稱，確切交付時間仍在敲定中，因為波音仍在修復客機本週發現的製造缺陷，同時也將取決於客戶的準備情況。

波音受訪時沒有證實上述消息，僅說將繼續支持中國客戶。「對於交付，我們將準備在時機到來向客戶交付。」

波音737 Max機種在2019年接連發生兩宗致命空難事故後，中國政府宣布停飛737 Max。即便全球大部分地區已恢復執飛737 Max，但中美關係持續緊張，中國政府遲遲沒有對737 Max開綠燈。直到今年1月，南方航空率先復飛737 Max的商業航班。

彭博社早前引述消息人士報道，美國商務部長雷蒙（Gina Raimondo）多將於星期天（8月27日）訪華，這可能有助推進波音公司向中國交付737 Max客機。

但知情人士也警告說，外交障礙仍可能使737 Max的交付夭折。知情人士還透露，737 Max交付不會與雷蒙多的訪華行程同步進行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

