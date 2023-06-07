波音787客機再揭生產缺陷　正放慢交付速度

美國波音公司（Boeing）6月6日公布，由於787夢想客機（787 Dreamliner）在生產過程中發現新缺陷，公司正放慢這款飛機的交付速度。但波音強調，新缺陷出現在水平尾翼的配件，不構成飛行安全問題，該公司仍期望今年能交付70至80架787型飛機。波音股價在宣布缺陷後立即下跌，一度下挫逾2%。



波音公司表示，需要在交付之前，檢查庫存中的所有90架787夢想客機，預計每架需時2星期修理。該公司是於上星期發現問題，用於填充間隙的墊片，尺寸不當且不符合規格，因此已於上周五（2日）停止交付可能存在缺陷的787客機，並已通知客戶及美國聯邦航空局（FAA）。

波音強調，新問題不會對使用中的787有即時影響。不過，該公司未交代是否所有夢787均要修復。

波音上周宣布，已將787的產量從每月3 架增加到4架。該公司表示，787的生產未因新問題而停止。雖然對庫存飛機重新檢查及維修，將會影響近期787的交付時間，但相信今年仍能交付70至80架787夢想飛機。

787夢想客機多次發現生產問題，不止一次停止交付。今年2月，由於前向壓力艙壁的分析數據存在錯誤，交付再度中斷，至3月才獲FAA重啟。