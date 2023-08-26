雷蒙多訪華在即　美媒談中美盤算：主要磨擦還在出口管制與去風險

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）8月27日至30日會訪問中國，外界關注她此行能否改善中美關係、兩方談什麼議題，美媒24日指，目前兩國關係間的主要磨擦點，還在於美國針對中國採取的出口管制與「去風險」措施。



隨着中國面對經濟下行壓力，美媒24日分析稱，此可能會讓雷蒙多有更多籌碼，為美企爭取更好的市場准入，但另一邊廂，她也或會面臨北京方面的敦促，要求她緩解華府近來對華施加的壓力，以穩定經濟。

美國智庫保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）高級研究員辛格爾（Craig Singleton）認為，在雷蒙多此行，北京主要目標就是確保緩解美國對中國經濟實施的出口管制與其他限制的衝擊，即使這種衝擊屬暫時性質。

文章也談到對美國來說，穩定的中國經濟符合美利益，因中國仍是美國最大的進口來源國，且美國對中國的出口額也達到1,540億美元，佔美國對世界出口總額的7.5%。

圖為雷蒙多2023年5月出席美國國會參議院撥款委員會聽證會。（Reuters）

中美討論什麼議題？

根據美國商務部所指，雷蒙多27日至30日會前往北京和上海，討論議題包括美中商業關係、美國企業面臨的挑戰及兩國潛在合作領域。

彭博社則分析稱，在拜登（Joe Biden）政府的訪華官員中，即將訪華的雷蒙多（Gina Raimondo）對改善中美關係最具影響力。

報道引述知情人士稱，雷蒙多預計會在訪中期間，宣布成立一個美中出口管制工作小組，及一個商業問題工作小組。雷蒙多的訪華之行也或有助波音公司恢復向中國交付737 Max客機，如協議成功，將是自2019年接連發生波音客機空難事故後，中國首次重啟合作機制。