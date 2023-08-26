美國情報分析披露　俄羅斯推動針對歐美長期影響力行動

新解密的美國情報分析稱，俄羅斯間諜機構利用合法化非法行動的策略，掩蓋克里姆林宮參與傳播親俄羅斯和反烏克蘭訊息的計劃，目標是對美國和歐洲產生長期的影響力。



《紐約時報》報道，根據美國最新解密的這份情報分析，俄羅斯正在美國和其他西方國家加緊傳播親俄反烏信息，以影響力洗白手段（influence-laundering techniques），掩飾俄羅斯情報機構操縱公眾輿論的計劃。

俄羅斯情報機構在2016年美國大選之前不斷塑造一種公眾辯論的努力，力圖製造一些短期效果，例如通過社交媒體貼文加劇美國國內的緊張局勢。

但美國最新解密的分析著眼於俄羅斯情報部門，特別是聯邦安全局（FSB）如何秘密利用名義上獨立組織的盟友進行宣傳，並與新崛起的領導人建立聯繫，這些努力旨在發揮長期作用。

獲授權披露此情報分析的美國官員說，這份資料已解密並獲准對公眾發布。

要求不具名的一名美國官員在討論新發布的情報材料時說，一群所謂的「合作者」（co-optees）聲稱自己是獨立行動者，實際上他們已被俄羅斯情報人員利用，進行不利於美國的影響力行動計劃。這些行動計劃包括為俄羅斯爭取美國人和歐洲人的支持、製造虛假的草根階層抗議活動等。

新發布的情報分析聚焦在四名曾與俄羅斯情報機構合作的俄羅斯公民，其中一人為布爾利諾娃（Natalia Burlinova），她在美國司法部今年公佈的一份起訴書中被點名。

根據美國司法部的起訴書，布爾利諾娃與FSB串謀，通過學術機構招募美國公民參加她所創立的「創意外交」（Creative Diplomacy）。這個非政府組織將自己定位為一個公共外交計劃，旨在幫助有抱負的領袖人才促進與俄羅斯的對話。「創意外交」宣稱80名來自不同國家的人員參加了這個項目。

美國情報分析稱，FSB曾為「創意外交」提供資助，指「創意外交」是一個培養「未來西方影響者」的培訓網絡。 FSB希望這些人能夠發展成為克里姆林宮的支持者。

本文獲《聯合早報》授權轉載

