意大利酒店自助餐驚現甜品「女體盛」　官員轟：感羞愧

一名男子8月19日在網上發布文章與相片稱，他與14歲女兒在意大利撒丁島（Sardinia）的酒店吃自助餐時，發現酒店安排一名全身塗滿朱古力醬的性感女子躺在放滿甜品的餐桌上供客人圍觀。他與女兒都對餐桌出現「女體盛」反感。當地官員批評酒店做法。



《紐約郵報》25日稱，職業是人力資源經理的馬齊耶里（Federico Mazzieri）在求職網站領英（LinkedIn）上發文指，他與14歲女兒在撒丁島Voi Colonna Village酒店度假時享用甜品自助餐，郤看到這令人震驚一幕。

馬齊耶里表示，當時一名女職員躺在放滿甜品的餐桌上最少30分鐘，她全身塗上朱古力醬。

他形容這一幕令他無語，他女兒也對此反感，馬齊耶里稱：「這樣的行為怎麼會存在……把一個女人、一個員工身體當作一道菜，只是為滿足別人目光？」

▼Voi Colonna Village酒店的照片

馬齊耶里向酒店管理層投訴，但他指職員置之不理，對方聲稱那是一個「朱古力雕像」。

他於是在網上分享此事，網民熱議，酒店其後道歉。

撒丁島大區主席索利納斯（Christian Solinas）指，「女體盛」畫面冒犯所有人，他感到有點羞愧。他說撒丁島希望透過感受和方式，向遊客展示一個熱情好客、受人尊敬、高貴的形象，這畫面與目標相反。