法國騷亂衝擊旅遊業　酒店餐飲業者促政府保障安全

法國持續多天的暴力騷亂衝擊法國旅遊業，酒店和餐廳被取消預訂，一些酒店和餐飲業者也在暴亂衝突中蒙受破壞和損失。



法新社報道，法國酒店和餐飲業僱主協會主席、法國星級廚師馬克斯（Thierry Marx）說：「在所有遭破壞和衝突影響的地區，我們的酒店會員都接到一連串取消預訂的要求。」

馬克斯星期五（6月30日）說，他這幾天收到一些行業人士傳來的壞消息，說他們的門店被「攻擊、搶劫和破壞，其中包括餐廳和咖啡館」。

他說：「我們是酒店餐飲設施，一些難民設施同樣面臨危機。他們沒有做錯事，不應該遷怒於他們。我們譴責這種行為。」

法國是世界上最受歡迎的旅遊目的地，馬克斯希望當局「用盡所有辦法」，保障法國酒店和餐飲業人員的安全。

圖為2023年6月30日，巴黎街上一間珠寶店，櫥窗遭示威者破壞。（Reuters）

法國商業和零售業聯合會（FCD）總幹事克雷塞爾（Jacques Creyssel）要求政府在商店周圍地區增加警察巡邏，加強治安。

他說，騷亂「引發了真實的掠奪景象」，「100多間中型和大型食品或非食品商店，被破壞、搶劫甚至縱火」。

克雷塞爾指這些事件「非常嚴重」，而且代價十分高昂」，他已要求經濟、內政和貿易部長找出對策。

巴黎旅遊局局長里亞爾（Jean-Francois Rial）說：「如果這種情況持續下去，奧運會的籌備工作可能會變得非常複雜，更何況大部份奧運賽事將在巴黎北部的塞納-聖但尼地區（Seine-Saint-Denis）舉行，那裡是貧民區。」

2024年巴黎奧運會將於2023年7月26日至8月11日舉行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

