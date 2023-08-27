福島核污水｜俄羅斯泰國宣布嚴查日本進口海產品

日本福島核電站星期四（8月24日）開始將核處理水排放入海。泰國決定對日本進口海產品加強安全監管措施，抽查的樣本量增加一倍。



泰國食品藥品監管局副秘書長星期六（8月26日）說，因泰國處於受該事件影響的高風險區域，泰國漁業廳、食藥監局、和平利用核能辦公室、國家核技術研究所等相關機構就此召開緊急會議，決定加強安全監管措施。他說，海關、進口海產品檢驗檢疫部門等相關機構已做好準備。

中國通訊社報道，俄羅斯聯邦獸醫和植物衞生監督局也在8月24日發表聲明說，俄羅斯與許多國家一樣關注日本核污染水排海對食品安全的影響，因此將對從日本進口的魚類和海鮮的放射性參數加強監管。監督局說，「如果檢測到過量放射性物質，將對來自日本的此類貨物供應採取限制性措施。」

日本於8月24日下午1時啟動核處理水排放，預計，排放工作將持續進行約30年。

本文獲《聯合早報》授權轉載

