西班牙女足「強吻醜聞」內情曝　當事人爆被要求出面為「他」解圍

西班牙足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）雖就他在女子足球世界盃2023（女足世界盃／女子世界盃）頒獎禮上被指強吻球員艾莫素（Jenni Hermoso）一事道歉但拒辭職，又指那一吻是在雙方同意的情況下發生。艾莫素就此反駁並爆料。



她否認他聲稱「她同意被吻」的說法，還踢爆足協背後不斷向她身邊人施壓，要她公開為魯比爾斯辯解。

她先是通過球員工會在26日發聲明，反駁魯比爾斯的說法，再在其個人社交媒體賬號發聲明。

艾莫素在個人Instagram賬號發文稱，他對事件的解釋絕對是錯的，也是他造成的操縱文化的一部份。

她稱，她想表明的是，有關他徵求她同意才吻她的對話從來沒發生過，遑論他的吻是否在雙方同意的情況下發生。

魯比爾斯拒為強吻事件辭職，又稱他當時有問艾莫素「可不可親她」，女方答可以；他還批評說「假女權主義者」想藉此毀了他。

魯比爾斯涉嫌強吻艾莫素一事不斷發酵，目前更發展至多人要求該名足總主席辭職。（Twitter圖片）

西班牙政府沒權直接開除魯比爾斯，但可透過法律程序令他停職，且一旦證明他在未經同意情況下強吻艾莫素，他還可能因涉性騷擾挨官司。

事件最新的發展是，國際足協（FIFA）宣布，國際足聯紀律委員決定暫停魯比爾斯所有在足球方面的活動，26日起生效，停職期暫定90天。

FIFA此還命令魯比爾斯「不要自行或通過第三方聯繫或試圖聯繫」艾莫素或「她的親密隨行人員」，以「維護球員的基本權利以及（正進行中的）紀律程序的良好秩序」。