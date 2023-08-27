西班牙女足「強吻醜聞」內情曝　當事人爆被要求出面為「他」解圍

撰文：許懿安
出版：更新：

西班牙足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）雖就他在女子足球世界盃2023（女足世界盃／女子世界盃）頒獎禮上被指強吻球員艾莫素（Jenni Hermoso）一事道歉但拒辭職，又指那一吻是在雙方同意的情況下發生。艾莫素就此反駁並爆料。

她否認他聲稱「她同意被吻」的說法，還踢爆足協背後不斷向她身邊人施壓，要她公開為魯比爾斯辯解。

她先是通過球員工會在26日發聲明，反駁魯比爾斯的說法，再在其個人社交媒體賬號發聲明。

艾莫素在個人Instagram賬號發文稱，他對事件的解釋絕對是錯的，也是他造成的操縱文化的一部份。

她稱，她想表明的是，有關他徵求她同意才吻她的對話從來沒發生過，遑論他的吻是否在雙方同意的情況下發生。

魯比爾斯拒為強吻事件辭職，又稱他當時有問艾莫素「可不可親她」，女方答可以；他還批評說「假女權主義者」想藉此毀了他。

魯比爾斯涉嫌強吻艾莫素一事不斷發酵，目前更發展至多人要求該名足總主席辭職。（Twitter圖片）

西班牙政府沒權直接開除魯比爾斯，但可透過法律程序令他停職，且一旦證明他在未經同意情況下強吻艾莫素，他還可能因涉性騷擾挨官司。

事件最新的發展是，國際足協（FIFA）宣布，國際足聯紀律委員決定暫停魯比爾斯所有在足球方面的活動，26日起生效，停職期暫定90天。

FIFA此還命令魯比爾斯「不要自行或通過第三方聯繫或試圖聯繫」艾莫素或「她的親密隨行人員」，以「維護球員的基本權利以及（正進行中的）紀律程序的良好秩序」。

西班牙女足教練團11人辭職　抗議足總主席拒下台西班牙足總主席遭FIFA停職　涉女子世界盃頒獎禮上強吻女球員西班牙足總主席拒就親吻風波辭職　23名奪冠成員聯署稱不再效力
足球
女子足球世界盃
西班牙足球隊