西班牙足總主席拒就親吻風波辭職　23名奪冠成員聯署稱不再效力

西班牙足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）在女子世界盃頒獎禮上，被指強吻球員艾莫素（Jenni Hermoso），他周一（21日）通過西班牙足總發布影片道歉，但事件未因此平息。

魯比爾斯在周五（25日）堅稱不會為此辭職，並表示該次接吻為雙方同意。艾莫素於香港時間周六凌晨通過球員工會否認該說法，隨後以個人身份發表聲明，稱足總在這段時期一直向其身邊人施壓。目前不少西班牙女子隊成員已表態，若魯比爾斯不辭職，她們將不會再為國家隊效力。



據《BBC》報道，魯比爾斯在西班牙足總召開的緊急會議上解釋今次事件：「艾莫素抱起了我，當時我跟她說『忘記那記被艾思（Mary Earps）救出的十二碼吧』，並問她『來一個輕吻（a little peck）』，然後她說『OK』。」他堅稱那是一個「相互、歡快而且得到雙方同意」的接吻，並指自己不應被這樣譴責，更重申不會辭職。

魯比爾斯涉嫌強吻艾莫素一事不斷發酵，目前更發展至多人要求該名足總主席辭職。（Twitter圖片）

球員工會FUTPRO在香港時間周六凌晨發表聲明否認該名足總主席的說法：「艾莫素希望澄清，她並沒有同意魯比爾斯在世界盃決賽中親吻她。『就如大家在片段中所見，我從沒有同意他吻我，當然我也從沒有抱起他，我無法容忍自己的說話被懷疑，更無法容忍被虛構出我從沒說過的話。』」

聲明中附有一份球員的聯署名單，表示若魯比爾斯不辭職，她們將不會回到國家隊效力。名單上包括艾莫素在內的23名西班牙女子國家隊奪冠成員，以及58名其他球員，共81人。

隨後艾莫素在社交媒體發表個人聲明，「我要澄清的是，魯比爾斯先生說的那段對話從沒發生過，最重要的是，那個接吻從來都不是雙方自願的。」

她續稱自己沒有得到尊重，事件發生後西班牙足總希望她能發出聯合聲明，以減輕魯比爾斯的壓力。「當時我正與隊友慶祝這歷史時刻，所以我沒有發過任何個人及聯合聲明。」艾莫素表示，因為這個決定，西班牙足總向她身邊的人（包括家人、隊友、朋友等）施壓，要求她提供與其感受完全無關的證詞。

艾莫素稱事件發生後，身邊的人不斷被西班牙足總施壓。（Getty Images）

除了隊友，西班牙的決賽對手英格蘭，隊長莉亞威廉臣（Leah Williamson）亦代表球隊發聲明支持艾莫素。前曼聯門將迪基亞（David de Gea）周五在Twitter發帖，疑似諷刺魯比爾斯的發言：「我的耳朵在流血。」前皇馬門將兼國家隊隊長卡斯拿斯（Iker Casillas）則表示魯比爾斯的發言令人尷尬：「我們本應該用這5天去討論這些女生，討論她們為我們帶來的所有歡樂！」

據英國《天空體育》報道，西班牙第二副首相Yolanda Diaz表示政府必須為此採取行動，「這種大男人主義行為（macho actions）卻不受懲罰的情況已經結束，魯比爾斯不能再繼續任職。」報道續指，歐洲足球管理機構暫未對今次事件發表任何評論。