日媒：中國人瘋狂打騷擾電話：期待富士山爆發　日本外務省抗議

日本外務省在8月26日，召見中國駐日公使楊宇，抗議中國境內就福島排放核廢水大量打出騷擾電話。日本傳媒報道，有食肆收到相信是中國打出的電話，希望他們能與「日本被富士山爆發一同毀滅」，批評中國政府置之不理。



一個相信是來自中國境內的騷擾電話，左方是翻譯軟件，寫着中文翻譯成日語，再語音播放打電話。（ANN Youtube截圖）

日本共同社報道，日本外務省在26日召見中國駐日公使楊宇，對中國境內打出大量騷擾電話提出抗議，表示對此「極度遺憾」。

報道指東京都江戶川區總合文化中心，收到了大量顯示「+86」來自中國境內的來電，投訴日本排放核廢水。其他飲食店，甚至醫療機關都收到了類似電話，報道指在中國的短片平台上發現有人上載呼籲打電話去日本的影片。

圖為8月27日，在中國影片分享平台搜尋到大量打電話去日本「投訴」的短片。（Bilibili截圖）

日本朝日電視台報道，有飲食收到了相信是來自中國境內的電話，電話內容以翻譯軟件的自動朗讀方式，讀出了內容：

「你們過得如何呢？你們喝了核廢水嗎？好喝嗎？你們還活着嗎？」「我們很期待富士山會爆發，希望你們能與其共生死，再見永別。」

報道指有中國人試圖透過翻查日本的餐廳，酒店等電話號碼，再致電騷擾。報道轉載相信是上載到短片分享平台，顯示着有中國網民試圖打騷擾電話的影片。報道指中國政府過往會積極刪除違規的影片，但這類的影片卻不斷增加，批評中國政府置之不理。