福島核廢水｜打擊內地海鮮消費市場　遼寧漁民：日本斷了我財路

8月24日，日本正式排放福島核廢水，這一消息讓100萬中國海洋捕撈漁民陷入迷茫。有研究稱「日本核廢水將在240天後抵達中國」，漁民們擔心日本核廢水污染中國海域將斷自己財路，打擊整個海鮮消費市場。「沒有人吃我們的海鮮，我們賣給誰？」



據中國農業農村部發布的數據，2022年中國漁業經濟總產值為30873.14億元，其中海水養殖產值4638.84億元。

在遼寧盤錦從事海參養殖十幾年的張亮正考慮轉行，他透露，曾經年頭好時收益可達七八百萬，今年秋天賣出最後一批海參後，他擔心未來中國海域也會遭到來自日本核污染的影響，「日本把污染投到海裡了，把咱中國海域的海鮮都污染了，沒有人吃我們的海鮮，我們賣給誰？」

對此，張亮已準備轉型養殖淡水生鮮，「我這塊離盤錦近，整點盤錦河蟹。等於小日本把我財路給斷了。」

2021年開海時，遼寧漁民滿載而歸。（視覺中國）

2021年時，清華大學深圳國際研究生院海洋工程研究院張建民院士的團隊已從宏觀和微觀兩種角度，建立了海洋尺度下放射性物質的擴散模型。結果顯示，核廢水在排放後的240天就會抵達中國沿海海域，1200天後到達北美沿岸並覆蓋幾乎整個北太平洋。

在海上打拼了一輩子的代陽擔心還能在海上待多久，「我從小沒上過學，不識字，除了打魚，別的我都不會。每年每月我在海裏生活，到了陸地上我真不知道去做什麼」，對於未來他只能寄希望於「老天爺的召喚」。

另外，業界亦擔心核廢水排放打擊整個海鮮消費市場，不僅日本料理店，中餐廳也選用海鮮，最終民眾及商家將對所有海鮮產品失去消費慾望。