他信罪成囚8載｜泰國典獄長指可尋求王室特赦　保王派反對

泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）8月22日結束流亡回國後，最高法院裁定他貪污等3項罪名成立，判處8年監禁。他被送往曼谷監獄服刑，但隨即以健康問題送院治療。泰國監獄部門認為，他信可以尋求泰王特赦。不過，有政黨表示反對，指他曾因冒犯君主罪被起訴，尚未進行審理。



《曼谷郵報》報道，曼谷還押監獄典獄長那斯提（Nastee Thongplad）27日表示，他信和所有罪犯一樣，有權尋求王室特赦，他或其親屬必須準備充足理由，以支持此一申請。

那斯提說，特赦申請須填寫表格，申請者還須提交其他文件，以證明自己過去的貢獻和醫療紀錄。申請表向當事人所在的監獄提交，獄方將檢查後轉交給懲教部門，再送往司法部、內閣秘書處，最後送到泰王的首席私人秘書辦公室，再由該辦公室提交王室審議。

那斯提又稱，從28日開始，探視者獲准到醫院探視他信，懲教部門將人數限制在每天10人。探視者必須事先登記，並禁止向他信贈送任何物品。

保王派政黨Thai Pakdee反對他信獲得特赦，原因是他尚未接受冒犯君主罪的審訊。該政黨表示，軍方已在刑事法庭提控，指他信犯了誹謗罪和冒犯君主罪。法院於2015年受理此案，並對他信簽發逮捕令，但他信並未按時出庭受審。

74歲的他信流亡海外15年後，8月22日回到泰國，離開機場後即被帶到法院聆聽判決。泰國最高法院裁定，他信因濫用職權和瀆職、非法命令國有銀行發放外國貸款，以及透過代理人非法持有股份3項罪名成立，判處8年監禁。

本文獲《聯合早報》授權轉載

