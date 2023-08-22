他信罪成監禁8年　服刑監獄被稱為「神秘地帶」

泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）8月22日結束流亡回國。當地法院裁定他3項罪名成立，監禁8年。他被送往人稱「神秘地帶」的曼谷萊曼德監獄（Bangkok Remand Prison，又稱曼谷還柙監獄）準備服刑。



這所監獄1890年2月正式啟用，它其後經過多次改名和搬遷，最終在1972年搬到曼谷北部的乍都乍（Chatuchak）區、名為曼谷萊曼德監獄。

泰國公共電視台（Thai PBS）7月30日稱，曼谷萊曼德監獄常被稱為「神秘地帶」，除疑犯、囚犯和警衛外，很少人能看到監獄內發生的事情。

報道指，泰國浴大亨，近年成為「反腐鬥士」的「爆料王」丘威（Chuwit Kamolvisit，暫譯）曾是曼谷萊曼德監獄的囚犯。他指監獄內的貴賓級囚犯可享特殊待遇。丘威說：「他們有獨立的冷氣臥室。他們可點餐、有私人警衛。他們生病時，可被轉送到醫院並佔用整個樓層。」

報道稱，泰國政府否認這說法，並強調曼谷萊曼德監獄內沒人享特殊待遇，監獄內的空間是共享的。

他信：圖為2023年8月22日，載有泰國前首相他信的車輛抵達泰國曼谷萊曼德監獄。（Reuters）

政府回應

他信8月22日被送到曼谷萊曼德監獄。基於安全原因，曼谷萊曼德監獄8月22日暫停讓民眾探望囚犯。

泰國官員8月22日在記者會上公布，在他信服刑期間，會密切監察他的健康狀況。官員指，由於他信年紀大，他會被安置在監獄內一個配有醫療設備的地方，以確保他得到及時治療。他現有的健康問題包括血壓、肺部、心臟和脊椎問題。

▼他信的照片

泰國公共電視台7月30日稱，泰國副總理、曾為他信政府工作的威沙努（Wissanu Krea-ngam）表示，他信不會在監獄中得到貴賓級待遇。但他指由於他信年紀大且有健康問題，可能會受到與其他囚犯不同的待遇。他說需確保他信在監獄內的安全，因為他面臨的風險與其他囚犯不同，而他的訪客名單可能很長，因此須獲得某些特別待遇。

報道指，泰國懲教署（Department of Corrections）表示，可能需為他信安裝更多閉路電視鏡頭，以及密切檢查他的食物。