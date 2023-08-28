英國2萬火車工人8.26又罷工　工會預告周末再有行動

英國有2萬名鐵路工人於26日參加了最新一次罷工，令大批乘客行程受阻。由於28日為英國公眾假期，不少人趁數天假期出行，或因列車延誤而受影響。工會組織「英國鐵路、海事和運輸工人全國聯盟」（RMT） 已計劃9月2日再次罷工。另一個英國火車司機工會（Aslef）亦宣布9月1 日罷工，並於翌日拒絕加班。



來自14 家列車營運商的工人，參加了26日的罷工，這也是自去年夏天以來的第24次罷工。受罷工影響，英國大部份地區的列車減少班次，火車比平時晚發車，且最後一班車提早結束。當日約有一半班次正常運行，有部份地區全日沒有火車服務。

RMT秘書長林奇（Mick Lynch）表示，這次罷工是「專門針對那些想要享受各種體育賽事、節日，以及暑假結束的乘客」，直到達成新的工人工資協議前，將會有更多罷工。他強調，工會不會接受需要裁員2,300人的調薪方案。

英國交通部表示，政府已盡力通過公平合理的薪酬方案，試圖結束雙方糾紛，但工會領袖拒絕讓成員為方案投票。即使工人不罷工，英國的鐵路已每天損失1,000 萬英鎊，而RMT瞄準公眾假期前週末罷工，迫使更多乘客放棄使用火車出行，進一步損害鐵路行業的未來。