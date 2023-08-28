澳菲首次在南海舉行聯合軍演　未來擬作聯合巡邏

澳洲與菲律賓8月25日首次在南海海域舉行大規模海陸空聯合軍演，主要內容是模擬奪島。演習地點在黃岩島（又名卡伯勒淺灘，Scarborough Shoal）以東約240公里的一處海軍基地。



演習進行期間，大約1,200名澳軍和560名菲律賓海軍陸戰隊員衝上一個海灘，他們乘坐兩棲攻擊車、降落傘和美國魚鷹飛機抵達。此外2架澳軍F-35戰鬥機提供近距離空中支援，澳軍軍艦則對周圍海域進行保衛。

澳洲防長馬爾斯（Richard Marles）與 菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）25日發布聯合聲明，內文表明澳菲打算計劃「在南海……以及其他有共同利益的地區進行雙邊聯合巡邏」。

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）在談到是次演習時稱：「考慮到已發生如此多的事件，證明該地區的動盪，這種演習，這種地區國家之間的密切戰略合作是極其重要的。」他說：「這是我們如何為任何可能發生的情況做好準備的一個重要方面。」

是次演習舉行前，菲律賓與中國再就南海仁愛礁（菲律賓稱阿雲金暗沙，Ayungin Reef，又譯作「第二托馬斯淺灘」Second Thomas Shoal）的主權爭議再升溫。

菲律賓海岸警衛隊8月6日指責中國海岸警衛隊在南海攔截並用水炮攻擊一艘菲律賓軍用補給船，稱此舉是「非法」且「危險」。中國海警局新聞發言人7日批評菲律賓的做法，並敦促菲律賓從仁愛礁拖走「坐灘」軍艦。