中國駐俄大使：金磚合作機制是中俄全面戰略協作重要平台

俄衛網8月28日稱中國駐俄羅斯大使張漢暉日前在中國媒體撰文表示，金磚合作機制是中俄全面戰略協作的重要平台。



據中國駐俄羅斯大使館網站消息，張漢暉不久前在《人民日報》發表大使隨筆——《合力開創金磚合作新局面——大使隨筆》。

文章說，在南非約翰內斯堡舉行的金磚國家領導人第十五次會晤，是3年多來首次線下舉辦的金磚國家領導人會晤，也是金磚國家領導人會晤時隔5年再次走進非洲。

張漢暉指出，「金磚國家是全球發展的引領者。金磚國家是世界和平的貢獻者。金磚國家是全球治理的建設者。金磚合作機制是中俄全面戰略協作的重要平台。 」

中國大使表示，中俄引領金磚機制堅持獨立自主的政治底色，擔當發展振興的歷史使命，捍衛公道正義的共同主張，在國際舞台上發揮越來越重要的作用。中俄雙方發揮金磚國家相互支持的優良傳統，共同配合南非辦好金磚國家領導人第十五次會晤。

張漢暉在文中最後說，金磚合作機制站在歷史正確的一邊、站在人類文明進步的一邊，影響力、感召力、塑造力持續提升，已有20多個國家申請加入金磚大家庭。中方將同各方一道，不斷推動完善金磚合作機制，穩步推進擴員進程，持續拓展「金磚+」合作，引領時代變革浪潮和世界歷史發展大勢。

金磚國家峰會於8月22日至24日在約翰內斯堡舉行，中國、印度、巴西和南非領導人出席，俄羅斯外長拉夫羅夫代表俄羅斯出席。俄羅斯總統普京以視頻會議方式出席了峰會。峰會結束後，金磚國家領導人決定邀請阿根廷、埃及、伊朗、埃塞俄比亞、阿聯酋和沙特阿拉伯成為聯盟正式成員國。