日本福島核污水排海掀電話戰　韓國人無打「追魂call」原因有二？

自日本政府排放福島核污水，中國對此強烈不滿，大量從中國撥打「騷擾電話」令日本頭痛。在韓國，也有由在野共同民主黨發起的大型示威集會，但韓國未出現類似行為，有專家認為，韓國再出現如2019年的大型反日行動的機率較低。



韓國與中國一樣，都憂慮日本把核污水排海會導致輻射污染，一度出現搶購食鹽浪潮。韓媒《京鄉新聞》報道，受搶購囤貨現象影響，各地食鹽漲價並實施限購。

報道訪問了一名前來超市的市民表示，在電視上聽說一旦日本排放核污水，海水和魚類都會受輻射污染，所以趕緊前來搶購食鹽和搶購海鮮。

圖為8月24日，韓國首爾有民眾發起示威，抗議日本核污水排海。（Reuters）

韓聯社稱在2019年日韓貿易戰時，韓國當地曾掀起反日潮，日本啤酒、食品、服飾等受到衝擊，前往日本的遊客亦大減。不過面對日本排放核污水，韓國首爾大學日本研究所教授南基正卻認為，再度掀起規模如同2019年反日浪潮的可能性較低。

南基正解釋，韓國民眾大都能分辨岸田政府和日本一般民眾不一樣。此外韓國民眾知道，日本也有不少民眾反對將福島核污水排放入海。

曾擔任韓國駐日本神戶領事的聖公會大學日語系教授梁起豪則表示，環境健康議題層面上的日本，和消費層面上的日本可能是不一樣的。受到日圓匯率走低，韓國許多民眾赴日觀光，反日及拒買運動的影響力自然下降。