美國官稱一刻不浪費　中美出口管制執法訊息對話首次會議29日舉行

美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）在與中國商務部長王文濤的會面中，兩國同意就商業問題成立新的工作小組，以及發起兩國出口管制執法訊息的對話，首次會議29日舉行。



雷蒙多稱首次出口管制訊息交流面對會議29日在北京由美國商務部出口執法助理部長阿克塞爾羅德（Matthew Axelrod）主持。

路透社28日引述一位美國高官稱，這交流會至少每年舉行1次，並強調這不是政策對話，而是雙方努力回答有關出口管制如何運作的問題。這位官員補充道：「我們不會就我們的政策進行談判。」

雷蒙多與王文濤會晤結束後，美商務部引述雷蒙多稱，新成立的工作小組將提供一個「減少對美國國家安全政策誤解的平台」。她補充稱：「我們不會在國家安全問題上妥協或談判。就這樣。」

美國致力於在我們的出口管制執行戰略上保持透明，為了向您展示這是多麼真實，新的訊息交流會第一次會議明天（8月29日）在北京舉行。我們不會浪費時間。 一名美國高級官員

新成立的商業工作小組是一個由美國和中國政府官員以及私營部門代表組成的磋商機制，「旨在於貿易和投資問題尋度解決方案，並促進美國在中國的商業利益」。

雷蒙多稱，美國和中國還同意召集雙方主題專家進行「關於加強保護商業秘密和機密商業訊息」的技術討論。

她也在會面中提出有關美國對美企在華受限的關切，以及中國限制出口半導體原材料鎵及鍺的問題。

根據美國商務部及雷蒙多，兩人進行廣泛而坦誠的會談，持續逾2小時，之後共晉2小時的午餐。

雷蒙多訪華：2023年8月28日，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo，右一）在北京商務部會見中國商務部部長王文濤（左六）時發表講話。（Pool via Reuters）

王文濤表示，中美經濟關係對兩國以至全球都十分重要，中方準備與美國合作促進貿易，為中美企業營造更有利的政策環境。

他稱，中美經濟關係不僅對兩國十分重要，也關係到全球的經貿關係。中方準備與美國合作促進貿易，為兩國的工商界加強合作創造良好政策環境。王文濤又稱，中美大多數貿易都是良性。

雷蒙多訪華：2023年8月28日，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo，右二）在北京商務部會見中國商務部部長王文濤（左二）時發表講話。（Pool via Reuters）

雷蒙多則表示，美中兩大經濟體維持穩定的經貿關係，對兩國以至全球都有利。雷蒙多強調美方無意阻礙中國經濟發展，美方相信強勁的中國經濟是好事，尋求與中國健康競爭。

她說，美中關係複雜及具有挑戰性，在部份問題上存在分歧，相信透過直接、開放和務實的溝通，能令兩國關係取得進展。在國家安全問題上，美國沒有妥協或談判餘地，但美中之間大部份貿易與國家安全無關，在許多領域，包括氣候變化和醫療保健等方面能加強合作。

雷蒙多是自6月以來第四位訪華的美國高級官員。她在啟程前表示，準備在會面中表明美國無意同中國經濟脫鈎，美國總統拜登（Joe Biden）要求她向中方傳達，定期溝通對於避免衝突至關重要。