限制對華投資　建立實體清單的負責人　雷蒙多訪華的意義是？

撰文：歐敬洛
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美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）8月27日訪華，成為近數個月來第四位訪問中國的美國官員。雷蒙多訪華的其中一個目的，是維繫中美兩國溝通，同時發展兩國貿易關係，但表明在美國的國家安全方面「絕不退讓」，雷蒙多的訪華的意義是？

美國先後派遣了3位高官訪華，包括國務卿布林肯（Antony Blinken）、財長耶倫（Janet Yellen）及總統氣候特使克里（John Kerry）。連同雷蒙多這次出訪，可被視為拜登政府（Joe Biden）努力修復雙邊關係，促使中美關係正常化的一部分。

然而，外界對這次的訪問依然沒太大期待。美國保持自特朗普（Donald Trump）政府時期針對中國的關稅，同時在高科技領域持續實施愈來愈多限制。而這些措施，很大部分是來自商務部敲定的。美國把大量中國企業列入實體清單，並對美國對華投資進行審查，雷蒙多正是這些措施的直接負責人。

圖為8月28日，美國商務部長雷務多訪華，與中國商務部長王文濤會面。（Reuters）

另一方面，雷蒙多對中國的態度並不一致，她曾與財政部合作，反對國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）限制美國對中國的境外投資計劃。她亦被指曾說服拜登，限制在人工智能、半導體和量子技術領域的制裁範圍，避免波及更多企業。

沙利文提出了「小院高牆」的概念，並借用歐盟的「去風險」一詞，對與中國脫鈎進行美化。在美國大打限制中國高科技產業的旗鼓下，美國不可能在其他貿易領域範疇一如既往與中國合作，這政治氛圍一定程度上破壞了投資者對中美資本和技術流動的信心。

而且中美的技術流動並不往往是單向的，例如美國福特汽車的電動車工場，是由中國電動車電池企業寧德時代所營運。

因此，華盛頓試圖限制資本和技術流動，對中國的技術發展不會帶來重大影響。這將與19世紀英國政府試圖阻止技術流向美國的性質相似，當時是紡織品，今天是半導體。就資本而言，美國風險投資資金流入中國的速度已經減少到微乎其微。

雷蒙多訪華不會帶來太大收獲，但最少有一個亮點，就是為2023年晚些時候可能舉行的中美領導人會晤鋪路。2017年特朗普訪華是中美兩國總統最後一次的國事訪問，中美兩國是世界上最重要的雙邊關係，但兩國總統尚未互訪，這對維護全球和平與發展不利。美國為求穩定相邊關係，推動中美領導人會晤是最好的方法。

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