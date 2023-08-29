英國空管系統死機　全歐航班被打亂　數千班機受影響

英國國家航空交通服務有限公司（National Air Traffic Services，NATS）28日全面故障數個小時，迫使各機場必須限制航班交通，除造成英國航班大量延誤或取消，歐洲各地的航班也大受影響。NATS稱是技術問題，於下午3時15分公布問題已經解決，但受影響航班仍需時恢復。英國《獨立報》估計，全日有 1,200 班往返英國的航機被取消，另有數千班延誤，受影響旅客料達數十萬人。



於中午12時40分左右，英國航空公司（British Airways）開始宣布，由於「英國空中交通管制電腦系統全網絡故障」，航班將出現延誤。NATS隨後表示，由於技術問題影響系統自動處理飛行計劃的能力，NATS 自早上起被迫限制飛機流量，並改以人手輸入飛行計劃。

NATS於下午3時15日稱已確認問題，且已進行修復。目前正在與航空公司和機場合作，盡可能有效地管理受影響的航班。

英國航空表示，其航班受到嚴重干擾，被迫進行了「重大調整」。包括瑞安航空（Ryanair）在內的其他航空公司也表示，28日有部份往返英國的航班需要延誤或取消。

網上片段可見，受英國空管系統死機影響，愛爾蘭都柏林機場大量航班取消或延誤，其中瑞安航空的櫃位前排起長龍。

由於28日是英國的公眾假期，受影響的旅客眾多。不少人從歐洲返回，以及不少趁暑期出國度假的人也於此時返國。 許多乘客在社交媒體上表示，在西班牙、葡萄牙、希臘、以色列和其他地方的機場滯留，部份人甚至被困在停機坪上的飛機上。

其中，有自匈牙利布達佩斯飛往英國的航機在停機坪等了兩個小時，之後旅客被安排下機，被告知飛機將再延誤8至12個小時。另一位身處意大利比薩（Pisa）機場的用戶發帖稱，航機將要延誤11個小時。