英國副機師空中猝死　機師降落才知一直「伴屍飛行」：以為在裝睡

英國一名57歲副機師2022年6月在飛行途中突因「急性心臟衰竭」（Acute Heart Failure）猝死，不過當時坐在他身旁的機師以為「只是在開玩笑」，並沒有加以理會，等到航程結束飛機落地後，才發現大事不妙，一看驚覺副機師早已命喪駕駛艙，自己無意間竟一路「伴屍飛行」。



《每日郵報》、英國廣播公司（BBC）報道，英國航空事故調查局（AAIB）報告指出，英國一架派珀PA-28-161（Piper PA-28-161）飛機2022年6月從蘭開夏郡（Lancashire）的布萊克浦機場（Blackpool Airport）起飛後不久，原本還能正常交談的副機師，突然腦袋後仰癱坐在椅子上，由於機師和他交情甚篤，認為對方只是「假裝小睡」，便繼續專注飛行。

飛機順利降落跑道滑行後，副機師卻仍「毫無反應」，頭甚至還往機師肩膀上靠，機師這才意識到情況不對勁，發現副機師已死亡，趕緊連絡駐扎在機場的醫護人員，可惜經急救後仍回天乏術。

民航局醫療部門公布，副機師死於「急性心臟衰竭」。

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副機師飛行時數達8,876小時，有高血壓病史，2002年以來一直服藥控制，在離世前4個月才剛通過體檢，起飛前身體也無異狀。

AAIB表示，該機構持續審查機師健康指南，飛行途中發生心臟意外的機率「實屬罕見」，因此當前的醫療評估是可接受的。

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