香港籍「振華28」輪船在美國遭盤查　中國外交部斥無理：嚴正交涉

香港籍「振華28」輪船在美國遭執法人員登船盤查，中國外交部8月29日批評美方無理滋擾，指部份船員個人電子設備遭收繳扣押，離美航行計劃被迫推遲，中方已向美方提出嚴正交涉。



中國外交部發言人汪文斌29日表示，「振華28」輪在美國佛羅里達州傑克遜維爾港遭遇美執法人員無理盤查滋擾，部份船員個人電子設備遭收繳扣押，離美航行計劃被迫推遲，船方後續運營及船員工作生活受到影響，中方已向美方提出嚴正交涉。

他稱必須指出的是，近年來美國以各種藉口對中國公民入境設置障礙，無理干涉持有正常簽證的中國留學生入境，特別是屢屢以中方人員政治信仰和共產黨員身份等為藉口無端盤查滋擾，是赤裸裸的意識形態偏見和冷戰思維的體現，中方對此強烈不滿、堅決反對。

他表示中方敦促美方糾正錯誤做法，停止對中方赴美人員無理盤查滋擾，停止侵犯中方人員合法權益，停止打着國家安全旗號阻撓、破壞中美間正常人文交流和經貿合作，避免此類事件再次發生，中方將採取一切必要措施堅決維護中國公民的合法權益。

中國官媒《環球時報》24日曾引述消息人士報道，2023年7月，上海振華海洋工程服務有限公司旗下的「振華28」輪在美國遭美執法人員無理盤查滋擾，美執法海岸警衛隊隊員在錨地登船檢查，自錨地至港口全程隨船；抵港後，美海關與邊境保護局人員登船檢查，採集船員人臉指紋等生物信息，甚至盤問他們是否為中國共產黨黨員、軍人或政府官員。