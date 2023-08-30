中國新版地圖納爭議地區　印度外交部強烈抗議

針對中國將與印度存有爭議的地區納入新版標準地圖，印度外交部29日向中國提出強烈抗議。印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）稱，印度拒絕中方的說法，認為沒有根據，並指中方的此類舉措只會令邊界問題變得更加複雜。 有分析稱，在二十國集團（G20）峰會下月將在印度登場之際，中印邊界爭端或令兩國在峰會上的氣氛更僵。



中國自然資源部28日公布「2023年版標準地圖」，納入台灣、南海諸島，以及與印度存有邊界爭議的地區，當中包括印度稱為阿魯納查省（Arunachal Pradesh，中國稱藏南地區），以及阿克賽欽地區（Aksai Chin）。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）29日傍晚發表聲明稱，中方所謂的「2023年版標準地圖」包含了印度領土，印度已透過外交管道向中方提出強烈抗議。

印度外長蘇傑生早日表示，中國對印度領土做出荒謬的主張，並不意味着它就是中國的領土。他又指，中國把他國領土納入自己的地圖，已是陳年舊習，這種作法不會改變現實。

印度總理莫迪（Narendra Modi ）23日在南非出席金磚國家（BRICS ）峰會期間與中國國家主席習近平會晤，曾提出對邊境問題的憂慮。習近平表示，雙方應從兩國關係大局出發，妥善處理邊界問題。